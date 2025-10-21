ElPozo: una compañía que alimenta con compromiso
ElPozo acaba de cumplir su objetivo de reducir un 25 por ciento su huella de carbono con iniciativas de eficiencia energética y optimización de recursos.
ElPozo nació en 1935 como una pequeña tienda familiar en Alhama de Murcia. Con el paso de los años, esa tienda se convirtió en la empresa que hoy es, un referente del sector alimentario español, siempre manteniendo vivos sus valores: humildad, integridad y excelencia. Hoy, está presente en más de 80 países, es una empresa 100% española y promueve la misma filosofía de poner a las personas en el centro de sus decisiones y de todo lo que hace.
Uno de sus objetivos es generar valor compartido que dure en el tiempo y que aporte valor tanto a la sociedad como al entorno. En su evolución, ha sabido anticiparse a las necesidades de los consumidores y adaptarse a sus ritmos de vida. Con más de mil referencias, tiene un fuerte compromiso con la salud, la innovación y la sostenibilidad. Busca mejorar la experiencia de compra y consumo con alimentos que aporten conveniencia y placer, y que estén hechos con compromiso.
ElPozo es la marca más presente en los hogares españoles por décimo año consecutivo, según el informe BrandFootprint, de Worldpanel by Numerator. Pero no solo es una de las marcas más elegidas y de confianza, sino que también busca alimentar con conciencia. La compañía lidera algunos indicadores dentro de su sector para abordar uno de los desafíos más urgentes, como es la lucha contra el cambio climático. En este último año ha logrado un hito importante: reducir en un 25 por ciento su huella de carbono en el periodo 2020-2025.
Para conseguirlo, ha puesto en marcha proyectos clave en eficiencia energética. Desde 2017, ElPozo Alimentación calcula su huella de carbono, que es verificada anualmente por AENOR. Ese rigor ha sido la base para tomar decisiones hacia un modelo más eficiente y respetuoso. Una de ellas es la instalación de una gran central fotovoltaica para autoconsumo, que ya produce el 20% de la electricidad que necesita la compañía a partir de energía renovable.
Pero su visión va más allá de la energía solar. También ha desarrollado un sistema innovador de recuperación de calor en sus instalaciones de Alhama de Murcia. Este proyecto evita que el calor residual de los procesos industriales se pierda, reutilizándolo en otras áreas que requieren energía térmica. Un avance que supone un ahorro energético de 35 GW al año.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia bien definida para integrar la sostenibilidad ambiental en cada proceso con soluciones con las que es posible crecer, innovar y liderar el sector de la alimentación con conciencia y sentido.
Segunda Estrella Lean & Green
ElPozo Alimentación ha llevado su apuesta por la sostenibilidad también al centro de su cadena logística y lo ha hecho consiguiendo buenos resultados en su alcance 3. La compañía ha recibido la segunda estrella Lean & Green, concedida en España por AECOC (Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores), por reducir más de un 30 % las emisiones de su transporte terrestre. Un reconocimiento que la sitúa entre las cinco principales empresas de gran consumo en España en avanzar en este terreno.
Este logro forma parte de un plan de descarbonización que incorpora mejoras concretas en la cadena logística: renovación de flotas con vehículos más eficientes, rutas optimizadas, reducción del consumo de combustibles fósiles y el impulso de alternativas más limpias. Uno de sus proyectos ya está en marcha en la ciudad de Murcia. Se trata de camiones 100% eléctricos, sin emisiones, que abastecen a más de 230 clientes.
Circularidad
Pero la sostenibilidad contempla otros aspectos sobre los que la compañía también actúa. ElPozo Alimentación ha sido pionero en aplicar principios de economía circular en su envasado. Es la primera empresa de su sector en obtener la certificación RETRAY, de la Fundación Ecosense, que avala la recuperación, reciclado e incorporación en el proceso del material plástico utilizado en el envasado de productos en lámina y bandeja PET. De esta manera, el plástico vuelve al ciclo productivo de forma responsable.
El uso del agua es otro pilar de su estrategia ambiental. Toda el agua residual generada en sus instalaciones es depurada y aprovechada para el riego de parcelas próximas. Una gestión eficiente que demuestra que, en ElPozo, cada recurso cuenta.
Junto a estas iniciativas, la compañía ha impulsado otros proyectos pioneros. Ha sido la primera empresa de alimentación española que valoriza el intestino de cerdo para producir heparina. Este proceso se realiza desde Hepabiotic, una joint-venture entre Grupo Fuertes y Horizon Products, que se encarga de valorizar los órganos y tejidos de origen animal. Además, desde hace cuatro años, ElPozo Alimentación colabora con Nawter en un proyecto innovador que busca dar un nuevo uso al pelo de cerdo, transformándolo en biofertilizante, una solución capaz de regenerar tanto los cultivos como la tierra. Esta iniciativa, basada en los principios de la economía circular, es una apuesta de ElPozo por aprovechar al máximo los materiales en lugar de desecharlos y obtener un fertilizante de gran valor y alto rendimiento. El resultado mejora la calidad de los suelos y promueve una agricultura más respetuosa con el medioambiente. La cercanía de la empresa, ubicada también en Alhama de Murcia, facilita una colaboración cercana y continua, y refuerza la apuesta de ElPozo por la innovación local.
Fomento de la movilidad sostenible
Los empleados son también parte del cambio en este avance. ElPozo Alimentación cuenta con la aplicación Comunycar, para compartir coche en los desplazamientos diarios al trabajo y fomentar una movilidad más sostenible. Este gesto contribuye a disminuir el impacto ambiental con la reducción de emisiones.
ElPozo Alimentación sigue avanzando con paso firme hacia un modelo más sostenible, integrando soluciones reales en cada parte de su actividad.