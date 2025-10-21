      Telefónica consolida avances significativos en los 10 primeros años de los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan de acción adoptado por las Naciones Unidas para desarrollar un futuro mejor y más sostenible para el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cumplen una década y Telefónica consolida en este tiempo avances significativos en la mejora de la vida de las personas y pone en valor la importancia que la conectividad y la transición digital tienen tanto para la sociedad como para fomentar un desarrollo económico sostenible.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan para Telefónica una palanca para fortalecer nuestra competitividad y enriquecer nuestra propuesta de valor. Avanzar en sintonía con los ODS contribuye a la sostenibilidad del negocio, así como a nuestra transformación. En este contexto, una digitalización responsable se convierte en un elemento clave para acelerar su cumplimiento”, afirma Elena Valderrábano, directora Global de Sostenibilidad (ESG) de Telefónica.

Dentro de las 17 metas que recogen los ODS, la telco se enfoca en el 9 (industria, innovación e infraestructuras) como el pilar de su estrategia y actúa como motor de crecimiento en la sociedad. En los últimos 10 años, Telefónica ha buscado garantizar que las redes de comunicaciones estén disponibles para todos en todas las regiones, tanto urbanas como rurales, además de contribuir a la provisión de tecnologías digitales asequibles y accesibles para todas las personas.

Para ello Telefónica llega actualmente a casi 350 millones de accesos; ha alcanzado los 81,4 millones de unidades inmobiliarias con fibra hasta el hogar (FTTH), y además cuenta con el mayor despliegue de red de ultrabanda ancha del mundo, después de China. Ha logrado un 98% de cobertura móvil con 4G en sus mercados clave y ofrece cobertura de banda ancha móvil en zonas rurales como por ejemplo un 95% en España, 99% en Alemania y 85% en Brasil.

España es el país con mayor despliegue de fibra de la compañía permitiendo la transformación digital y el apagado de la red centrales de cobre, liderando en Europa las conexiones de banda ancha y situándole en un referente de conectividad avanzada.