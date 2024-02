La pared más alta de Alberto Ginés: cómo el primer oro olímpico de escalada busca su sitio en París 2024

Detrás del primer oro olímpico de la historia en escalada deportiva ha habido momentos dulces, pero también situaciones difíciles de gestionar que han cambiado al propio Alberto Ginés.

Alberto Ginés (Cáceres, 23 de octubre de 2002) lleva casi cuatro años trepando la pared más alta de su vida. Una que ni él ni su entorno vio llegar y para la que no había entrenado. Ser el primer oro olímpico de la historia en escalada deportiva, con tan sólo 18 años, ha sido el mayor reto de quien lleva con unos pies de gato prácticamente desde que comenzó andar. A día de hoy, Alberto está culminando dicha ascensión y tiene una oportunidad más para ello: el Preolímpico que se disputará entre Shangai y Budapest. Si al término de estas dos citas la clasificación le sitúa entre los 12 primeros, estará en los JJOO de París 2024.

Desde fuera, seguramente sorprenda que a unos meses de que arranque la cita olímpica, el campeón no esté clasificado. Para Alberto, su familia, la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME) y para su entrenador, tiene una ‘sencilla’ explicación: la compleja adaptación a su nueva vida. “Todo lo que ha conllevado el primer oro olímpico de la historia ha descentrado mucho a todos y el mayor desafío para Alberto es haberlo logrado con 18 años. Sus padres y su entorno han tenido un papel fundamental -especialmente su entrenador, David Macià- para superar lesiones, momentos duros y sin resultados”, explica el presidente de la FEDME, Alberto Ayora.

Y es que, recordando esos días de Tokio 2020, “se me saltaron las lágrimas porque había conseguido el objetivo en el que llevaba trabajando tres o cuatro años, algunas personas pasan muchos más años, pero ¡para mí fue un gran porcentaje de años! Llegué a la final y gané, sin más. Fue todo inesperado, yo no me lo podía creer, David tampoco, ninguno de los dos reaccionamos”, señaló en una entrevista reciente para Red Bull, uno de sus principales patrocinadores. De esa euforia tocó bajar. “Hubo un poco de vacío durante unos meses. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo reenfoco mi vida si he logrado el siguiente objetivo de mi vida?”.