La Jornada Retro de LALIGA revive la historia del fútbol español

LALIGA apuesta por algo diferente y muy llamativo con su Jornada Retro, una iniciativa que transforma por completo sus dos competiciones durante un fin de semana para rendir homenaje al fútbol de otras épocas. Los equipos saltaron al campo con camisetas inspiradas en diseños históricos, pero el homenaje fue bastante más allá de la equipación. Durante la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS y la jornada 35 de LALIGA HYPERMOTION, la propuesta se trasladó también al balón, a la retransmisión televisiva, a la indumentaria de los árbitros —adaptada con un diseño especial de estética retro— y a la estética general de los partidos, que adoptaron códigos visuales propios de otra época. La señal incorporó grafismos, rótulos y una identidad visual inspirada en retransmisiones históricas, reforzando esa sensación de viaje al pasado sin renunciar a los estándares actuales. La Jornada Retro dejó una imagen poco habitual en la competición: estadios, equipaciones y señal alineados en una misma narrativa visual, una estampa que se sale del guion del fútbol profesional. En LALIGA HYPERMOTION, los clubes se sumaron a esta Jornada Retro con equipación inspirada en distintos momentos de su historia. Estas son las camisetas que se pudieron ver durante el fin de semana.