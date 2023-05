El Espanyol-Barça más sabroso: ¿con qué menú te quedas?

Cenar o no cenar, esta es la cuestión

ElDerbi de Barcelona se juega el domingo a la hora de la cena, así que la comida no faltará sobre la mesa… o no. Porque hay dos tipos de aficionados al fútbol, aquellos que no renuncian a picar algo mientras ven el partido o los que se ponen tan nerviosos que no pueden probar bocado. ¿A qué colectivo pertenecen nuestros chefs? “Me encanta comer, así que no me saltaría la cena por ningún partido. Me pongo nervioso pero lo disimulo”, asegura el chef culé de Belbo Terrenal. “Yo también me pongo nervioso, pero picar algo me ayuda a calmarme”, coincide el propietario de Topik y perico de pro. ¿Y qué plato ofrecerían al otro si vieran juntos el partido? Adelf opta por algo fácil de compartir, como unas croquetas o sushi, mientras que Alberto se pone más ‘gourmet’ con una pasta con bogavante.

El menú está servido, ahora solo queda esperar a que comience un partido que será intenso, de sabores contundentes y algo picante, como un buen guiso. “Los socios del Espanyol somos sufridores, pero como decía el eslogan, también una ‘meravellosa minoria’. Así que la ilusión de ver a nuestro equipo no nos la quita nadie”, remarca Adelf Morales. Por su parte, Alberto Vicente se muestra confiado: “Creo que vamos a ganar el partido y, con él, LaLiga Santander. No hay mejor aliciente para visitar el estadio del Espanyol”. Sea cual sea el resultado, una cosa ha quedado clara: con estos dos menús, el domingo nadie se va a quedar sin cenar.