Felipe Navarro López de ChicheriDirector General Adjunto del Área Financiera de Mapfre
Presenta:
Nuria Álvarez, Analista Renta 4
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Nuria Álvarez, Analista Renta 4
Mapfre obtuvo unos resultados récord en el ejercicio 2025 gracias a la fuerte diversificación que la caracteriza, tanto geográfica como sectorial, y la eficiencia técnica, apoyada por un año 2025 sin grandes eventos catastróficos relevantes como en años anteriores. Esto se tradujo en un ratio combinado, que mide la siniestralidad y los gastos sobre las primas, del 92,2% a finales de 2025, un nivel que muestra la resiliencia técnica con la que cuenta la compañía.
El buen comportamiento en 2025 les ha permitido actualizar al alza sus objetivos para 2026. De este modo esperan alcanzar un ROE por encima del 13%, situar el ratio combinado en un rango entre el 93%-94%, objetivo que consideran "suficientemente ambicioso" y factible, y mantener el crecimiento de las primas por encima del +6% a tipos de cambio constantes de media en el periodo 2024-26.
Estos nuevos objetivos para 2026 se mantienen intactos a pesar de las recientes tensiones geopolíticas y económicas que han llevado a un entorno global marcado por la volatilidad. En este sentido, Mapfre goza de una "ventaja competitiva" al tener una exposición muy limitada en Oriente Medio. Su principal enclave cercano, Turquía, no se encuentra en zona de conflicto directo, y un reciente análisis no les ha llevado a cambiar las proyecciones que tienen para el país.
Otro aspecto que se destacó fue la posible subida de los tipos de interés, que en caso de producirse lo identifican más como una "oportunidad que como un riesgo". Por un lado, permitiría a la compañía lanzar productos de vida-ahorro más atractivos y, por otro, se ven beneficiados por tener un balance que muestra una sensibilidad "tremendamente pequeña" a estos movimientos, garantizando la estabilidad de su ratio de solvencia.