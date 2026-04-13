Sacyr cuenta con una visión positiva a largo plazo en los fundamentales

Alberto Gargoles

Su visión a largo plazo se basa en:

1) Excelente cobertura de los flujos de caja sobre la inflación, 2) limitada exposición a la evolución del ciclo gracias a diversos mecanismos de mitigación del riesgo de demanda, 3) crecimiento orgánico previsto gracias a la puesta en marcha de varios proyectos en fase de construcción, 4) baja madurez media de los activos en operación (vida remanente media 28 años) permite anticipar valoraciones superiores a medio/largo plazo, 5) posibilidad de crecimiento inorgánico a través de nuevas adjudicaciones de proyectos gracias a una ratio de éxito sólido sobre un pipeline muy relevante, 6) integración vertical entre negocios de construcción, agua y concesiones que permite excelente control del riesgo y aprovechamiento de oportunidades en proyectos greenfield.

Además, cabe destacar su atractiva política de dividendos, que no descartamos que pudiera mejorar a medio plazo (compromiso de pagar al menos 225 mln eur entre 2025 y 2027). Los fondos obtenidos con la venta de los activos en Colombia es previsible que sean destinados a seguir creciendo en concesiones (principalmente en Estados Unidos). El actual contexto global consideramos que dificulta el lanzamiento de Voreantis (vehículo al que aportarán concesiones en operación y darán entrada a un socio).