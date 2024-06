Amplia oferta de Cursos de Humanidades de Fundación CAI para todos los públicos

La formación de las personas es y ha sido siempre uno de los pilares fundamentales de Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.

Con más de 40 años de experiencia, Fundación CAI ha invertido recursos económicos y humanos para mantener sus centros de formación operativos y adaptarlos a las circunstancias de cada momento.

Para el próximo curso académico 2024-25, Fundación CAI presenta una amplia gama de cursos en el ámbito de las humanidades, accesibles para todos los públicos. La mayoría de estos cursos se imparten de manera presencial en el Centro de Formación CAI Juan Pablo II situado en la avenida Alcalde Sáinz de Varanda 1-3, pero también se ofrecen opciones online para quienes tienen dificultades para asistir en persona.

Actualmente, la población en general, y en particular las personas mayores o aquellas con más tiempo libre, buscan mantenerse activas y sentirse integradas en la sociedad. La educación y la formación son medios ideales para la estimulación cognitiva, así como para socializar y participar activamente en la comunidad. Porque para Fundación CAI la formación y el aprendizaje es un proceso que no termina nunca, y contribuye a crear una sociedad más rica en valores.

Con esta oferta formativa de un día a la semana durante todo el curso académico, se pretende proporcionar oportunidades para aprender un nuevo idioma o perfeccionar uno ya conocido, explorar el crecimiento personal, descubrir nuevas culturas a través del arte, la historia, la ciencia y la filosofía, o iniciarse en el ámbito digital.

Además, los cursos están diseñados para ser accesibles y atractivos, garantizando que cada alumno pueda encontrar una opción que se adapte a sus intereses y necesidades. Desde principiantes hasta avanzados, hay algo para todos en la oferta educativa de Fundación CAI.

En la página web de la Fundación, www.fundacioncai.es, se puede encontrar una extensa y detallada información de cada uno de los cursos, el desarrollo y programa de este, el profesor que lo imparte y su formación, día y horario en el que se impartirá, etcétera. El plazo de inscripción ya está abierto y se realiza desde la misma página web. En caso de duda puede llamar al 976 290 301 o al 976 355 000.