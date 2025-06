Fundación Ibercaja apoya el proyecto de investigación oncológica 'Sara'

El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y Fundación Ibercaja han firmado un convenio de colaboración para apoyar el desarrollo del proyecto de investigación “Sara”. "Un nanoanticuerpo que transporta quimioterapias al tumor reduciendo efectos secundarios", liderado por el Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón bajo la dirección del Investigador ARAID Alberto J. Schuhmacher.

La firma de este acuerdo contó con la presencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, y la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez. Junto a ellos, asistieron al acto José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Ángel Lanas, director científico del IIS Aragón; Óscar López, director ejecutivo del Instituto, y Alberto J. Schuhmacher, investigador ARAID en el IIS Aragón. Este convenio hará posible el impulso a una novedosa investigación (“quimioterapia con brújula”) que podría mejorar la eficacia de estos tratamientos a la vez que se reduce significativamente sus efectos adversos.

Reducir los efectos secundarios de la quimioterapia

El proyecto de investigación “Sara”, desarrollado por el Grupo de Oncología Molecular del IIS Aragón, se basa en los "nanoADC", una innovadora tecnología que emplea nanoanticuerpos derivados de dromedarios para dirigir de forma precisa quimioterapias altamente tóxicas directamente al tumor. A diferencia de los anticuerpos convencionales, estos nanoanticuerpos son más pequeños, penetran mejor en el tumor y se eliminan rápidamente del cuerpo si no encuentran su objetivo. “Algunas quimioterapias muy efectivas no pueden usarse porque son demasiado tóxicas para el resto del cuerpo. Nosotros las unimos a un nanoanticuerpo que las transporta directamente al tumor. Una vez allí, si el nanoanticuerpo se adhiere a la célula tumoral, libera la quimioterapia en su interior, afectando solo al tumor y a las células cercanas, sin dañar tejidos sanos. Además, lo que no se une al tumor se elimina rápidamente en la orina de forma inactiva, lo que mejora la eficacia del tratamiento y reduce su toxicidad. Estamos en las primeras etapas, pero confiamos sentar unas bases sólidas que nos permitan correr”, destaca Schuhmacher.

Esta colaboración representa un paso adelante en la investigación oncológica en Aragón y refuerza el compromiso de ambas entidades con el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes.