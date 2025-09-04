Estas dos semanas extra, una para cada progenitor, se suman a las 17 de las que ya pueden disfrutar los padres y madres con hijos sin discapacidad desde el pasado 31 de julio. Ese día entró en vigor un real decreto ley que ha ampliado en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidado de hijos, hasta sumar un total de 19.

De este modo, todos los progenitores tienen ahora derecho a seis semanas de permiso inmediatamente después del parto, además de otras once semanas más, que pueden disfrutarse en periodos sucesivos, de al menos una semana de duración, hasta que el hijo cumpla un año. Las familias monoparentales, por su parte, disponen con esta nueva regulación de un permiso por nacimiento de 28 semanas –seis de manera ininterrumpida tras el parto o adopción, y otras 22 en periodos sucesivos de como mínimo una semana-.

En todos estos casos hay que añadir una semana más para cada padre o madre de menores con discapacidad. Una medida que la responsable de Infancia de Plena Inclusión España, Inés Guerrero, considera que es muy positiva, en declaraciones recogidas por EFE, ya que se ha tenido en cuenta la discapacidad.

Pero Guerrero también sostiene que el decreto mediante el que el Gobierno ha aumentado los permisos por paternidad y cuidado de hijos es mejorable. Por ejemplo, en la ampliación de los permisos por nacimiento o adopción no se tiene en cuenta si los padres tienen discapacidad, solo la de los hijos. Además, esta experta reclama mayor flexibilidad en las medidas de conciliación para establecer los apoyos y la duración de los permisos, según el grado de discapacidad de los niños.

El Gobierno aprobó en el mismo real decreto ley un permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de niños hasta los ocho años –nacidos a partir del 2 de agosto de 2024-, que se podrá solicitar a partir del 1 de enero de 2026. Esta ampliación es asumida por la Seguridad Social y las cuantías se calcularán con el 100% de la base reguladora. Se suma además al permiso parental de ocho semanas sin retribuir que ya pueden disfrutar los padres hasta que el menor alcance la edad de ocho años.