Una experiencia que deja huella

Los cuatro jóvenes voluntarios que han formado parte de la vida diaria de la Fundación Dfa durante el último año, como parte del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, han puesto el punto y final a su aventura en tierras aragonesas. Axel Teichmann y Nora Karmaou llegaron desde Bélgica, Rony Amingo procedía de Francia y Zoé Mauchamp cambiaba una pequeña localidad de Austria por Zaragoza. Todos llegaron con ilusión, dudas y muchas ganas de aprender. Doce meses después, se marchan con una visión totalmente renovada sobre la discapacidad, la inclusión y el valor de una sociedad accesible.

«Antes veía la discapacidad como algo uniforme, ahora entiendo que hay tantos tipos como personas y que cada una la vive de forma distinta», explica Axel. Nora también reconoce ese cambio de mirada: «Ahora sé que la verdadera barrera no es la discapacidad, sino una sociedad que puede llegar a excluir». Sus experiencias, como la de sus otros dos compañeros, han supuesto un punto de inflexión personal.

Todos coinciden: la discapacidad, tal y como la habían concebido en sus países de origen, era más bien invisible. Zoe lo resume con sinceridad: «Pensaba que era algo minoritario, más alejado de lo cotidiano. Pero aquí me he dado cuenta de que simplemente es una forma distinta de vivir, y que no impide disfrutar». Y añade: «Aquí es habitual ver a personas en silla por la calle, pero en Austria, en cambio, parece que están escondidas». Esa misma percepción la tiene Ronny, pero incluyendo a París en la ecuación.

Desde su llegada, esta pequeña representación del voluntariado europeo ha colaborado en los diferentes centros y actividades de la Fundación Dfa, tanto en el centro ocupacional como en las residencias y en las iniciativas de ocio diseñadas por el Centro de Actividades Socioculturales. Con las personas usuarias y residentes han compartido conversaciones, juegos, clases de yoga, risas y también momentos difíciles.

Al mirar atrás, todos coinciden en que esta etapa ha sido transformadora. «Me llevo una libreta con firmas, dibujos, fotos… No quiero olvidar a las personas con las que he conectado. Me han acogido muy bien y me han dado muchísimo», cuenta Zoe. Todos afirman que volverían a repetir este año al lado de personas con discapacidad y también tienen claro qué consejo dar a futuros voluntarios: «Que no tengan miedo. No hace falta tener experiencia previa, solo ganas de aprender, de escuchar y de disfrutar», anima Nora.

Cuando se les pide definir la Fundación Dfa, sus respuestas son tan diversas como personales: «Es un puente entre personas», «es cercana», «es humana», o, «es una margarita con muchos pétalos, todos son complementarios para dar vida a una flor fuerte y bonita». Y todos coinciden en algo: Dfa ha sido para ellos un lugar de conexión, respeto, crecimiento y humanidad. En definitiva, como reconoce Zoe, el periplo en Zaragoza ha sido «una experiencia que deja huella».