Las personas, el foco que siempre ha guiado la labor de Fundación Ibercaja

El origen de la Fundación Ibercaja hace casi 150 años es sinónimo de la labor que lleva a cabo en la actualidad, siempre centrada en construir una sociedad mejor ofreciendo más oportunidades a las personas en su desarrollo personal, social, cultural y educativo. En lo que va de año, la entidad ha impulsado más de 2.000 actividades contando con 627.796 beneficiarios. Unas cifras englobadas en los más de 10 millones y medio de beneficiarios en los últimos 10 años, con más de 25.000 actividades.

El compromiso social ha sido siempre y es el ADN de la entidad, impulsando su ayuda a las entidades del tercer sector, con especial atención en la actualidad a la infancia, el medioambiente y los colectivos más vulnerables. Además, el voluntariado corporativo gana fuerza y relevancia implicando a los trabajadores de la entidad en las diferentes iniciativas sociales que se llevan a cabo.

Apoyo a las entidades sociales

El apoyo a las entidades sociales, como no puede ser de otra forma, continúa un año más a través de la vigésima edición de su convocatoria de proyectos sociales, con la que este año se llegará a más de 100.000 personas con ayuda a 315 iniciativas. A través de esta propuesta, en estos 20 años, ha conseguido ayudar a cientos de miles de personas en todo el ámbito nacional. En total en Aragón, Fundación Ibercaja apoya este año a 128 entidades en las tres provincias.

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de la entidad, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

Cinco convocatorias diferentes

Sumadas a esta ya consolidada y reconocida iniciativa, Fundación Ibercaja ha impulsado este año cuatro convocatorias adicionales: “Ayuda a la infancia”, con la que se ha ayudado a 6250 personas y 61 entidades de todo España que impulsan propuestas para mejorar el bienestar infantil, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo integral de los menores.

Por otra parte, la convocatoria Innovación social y protección medioambiental, que lanzará su segunda edición en el mes de septiembre y con la que el año pasado ya se apoyaron 28 proyectos de todo España, centrados en la protección y el cuidado de la naturaleza.

En tercer lugar y también novedad de este año, se encuentra la convocatoria Transformación digital para entidades del tercer sector, centrada en apoyar a las diferentes organizaciones sociales aragonesas en su transformación digital.

Por último, se encuentra la convocatoria de Cooperación internacional que, este 2025 llegará a su segundo año enfocada al ámbito nacional, consiguió ayudar a 40 entidades que desarrollan sus proyectos en las zonas más desfavorecidas de 24 países.