‘Coles por la inclusión’ ya es una red estatal

Nació como una iniciativa de Plena inclusión Aragón pensada para los centros educativos de la comunidad autónoma. Pero, ante las necesidades del profesorado de todo el país, ha dado el salto a nivel estatal de la mano de la confederación de Plena inclusión España. Se trata de Coles por la inclusión, una plataforma digital dirigida a docentes y creada con el objetivo de avanzar hacia una escuela más inclusiva.

Esta iniciativa busca crear una comunidad estatal donde compartir buenas prácticas inclusivas, recursos útiles y aprendizajes reales que favorezcan la participación y el aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo en aulas ordinarias. En un momento en el que se reanudan las clases y se renuevan los retos educativos, esta herramienta nace para fortalecer el trabajo en red entre profesionales y mejorar la calidad de la inclusión en los centros escolares.

En España hay más de 292.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, y aunque el 85% está escolarizado en centros ordinarios, persisten importantes barreras para garantizar su inclusión efectiva. Según una encuesta exploratoria realizada por Plena inclusión España, muchas familias perciben mejores condiciones de accesibilidad, participación y apoyos en los centros de educación especial que en los ordinarios.

Esto evidencia la necesidad de seguir apoyando al profesorado con herramientas, formación y espacios de colaboración. Coles por la inclusión nace como respuesta a esa necesidad, aportando recursos concretos para avanzar en una inclusión educativa que sea, además de legal y presencial, real y transformadora.

La web ofrece una sencilla herramienta de autoevaluación de centros, con dieciséis indicadores clave y cuatro niveles de progreso (Preparación, Despegue, Vuelo, Destino), que permite a los equipos docentes valorar su grado de inclusión y detectar áreas de mejora. Asimismo, incluye un buscador de buenas prácticas, con experiencias reales compartidas por otros centros, filtrables por indicadores y localizables en un mapa para inspirar nuevas ideas y fomentar el contacto entre profesionales.

Cuenta con numerosos recursos para la formación de docentes, entre documentos, enlaces y píldoras formativas vinculadas a cada indicador, además de cursos gratuitos ofrecidos por Plena inclusión. Finalmente, ofrece a los colegios la posibilidad de compartir sus experiencias. En este espacio, el profesorado puede registrarse y subir sus propias prácticas educativas inclusivas.