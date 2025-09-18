La creatividad como puente hacia la inclusión

En el Centro Ocupacional “Empresa simulada” de la Fundación Down Zaragoza llevamos tiempo apostando por un espacio muy especial: el Aula Creativa. Allí, nuestros chicos y chicas con discapacidad intelectual exploran, inventan y expresan sus emociones a través del arte y la creación plástica.

La creatividad no es un lujo, es una necesidad. Permite que cada persona descubra su voz, construya su identidad y se comunique con el mundo más allá de las palabras. Cuando abrimos un espacio de creación, dejamos atrás etiquetas y barreras: solo importa lo que cada persona tiene que aportar.

En este curso, el Aula Creativa ha girado en torno a dos proyectos con mucho significado. El primero, Trast Decó, ha puesto el foco en transformar materiales reciclados en piezas artísticas llenas de vida. Un trabajo que combina expresión, conciencia ecológica y la capacidad de ver belleza en lo que otros desechos.

El segundo proyecto, Diva del Revés, ha sido una colaboración con el artista zaragozano Gejo. Como él mismo explica: «estas obras son el resultado de mi segundo taller de arte con este grupo de divas y divos. Aquí, no nos preocupamos por las técnicas artísticas establecidas; nos dedicamos a crear libremente y, por qué no, del revés. El objetivo es dar rienda suelta a la libertad de creación, facilitando el proceso sin ser intrusivos en el resultado de las obras. Así es como afloran piezas fuertes, impulsivas, sin miedo, divertidas y, sobre todo, llamativas. Obras que invitan a detenerse y a disfrutarlas tanto como sus creadores disfrutaron al hacerlas».

El pasado 15 de septiembre se inauguró una exposición que reúne ambos proyectos en la planta calle del Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada. La muestra supone una oportunidad única para contemplar cómo la creatividad se convierte en un puente hacia la inclusión, uniendo arte, sostenibilidad y nuevas formas de mirar.

El Aula Creativa nos recuerda cada día que cuando creemos en el potencial de cada persona, las barreras desaparecen y aparece lo verdaderamente importante: la conexión humana y la oportunidad de compartir. La exposición puede visitarse hasta el 10 de octubre de lunes a sábado de 9 a 13:30 h y de 17 a 20h. Domingos y festivos cerrado.

Anualmente, en el marco del programa de Exposiciones Sociales de la Fundación Caja Inmaculada cerca de cuarenta entidades culturales, de inclusión, medioambientales y de cooperación al desarrollo muestran sus proyectos y actividades al público en los cuatro espacios expositivos del Centro Joaquín Roncal CAI.