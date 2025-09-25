Fundación Ibercaja lanza su segunda convocatoria medioambiental

La protección del medioambiente y el desarrollo sostenible del planeta son dos elementos imprescindibles que configuran la visión presente y futura de Fundación Ibercaja. Conscientes de la importancia que tiene apoyar y visibilizar proyectos que trabajen en este sentido, la entidad lanza la segunda edición de su convocatoria a nivel nacional para apoyar iniciativas de carácter medioambiental y que impulsen el desarrollo sostenible del territorio.

Con este motivo, ha impulsado por segundo año consecutivo su convocatoria de “Sostenibilidad y Protección del Medioambiente”. Entidades de todo España pueden presentar sus proyectos a través de la página web de Fundación Ibercaja Convocatoria 2025 Sostenibilidad y Protección del Medioambiente | Fundación Ibercaja hasta las 12 horas del próximo 14 de octubre.

Conservación y protección de la naturaleza

El objetivo de esta nueva iniciativa es apoyar propuestas centradas en conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad, apostando por el desarrollo sostenible del planeta, al mismo tiempo que realizan la imprescindible labor de educar y sensibilizar a la población en esta materia.

Los proyectos de las entidades solicitantes pueden englobar las diferentes temáticas: gestión forestal sostenible (conservación, restauración y mantenimiento de espacios naturales y uso social de espacios protegidos del paisaje); gestión de la flora y fauna silvestre y sus hábitats; residuos, agua, consumo responsable, economía circular y cambio climático; ahorro climático y energías renovables; movilidad sostenible; agricultura ecológica y ganadería extensiva, y mejora de la calidad ambiental del medio urbano y rural.

Voluntariado, innovación y continuidad del proyecto

Para la concesión de la ayuda, desde Fundación Ibercaja, se valorará la capacidad para desarrollar y difundir el proyecto, la experiencia previa en actividades relacionadas, así como disponer de la calidad ISO 9001. Además, se tendrá en cuenta la eficiencia y eficacia del proyecto, la participación de voluntarios en el mismo, su capacidad innovadora y de transformación social y su continuidad en el tiempo.

Las entidades solicitantes deberán registrarse como usuarios a través de la página www.fundacionibercaja.es/registrarse. Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación a través de correo electrónico y podrán presentar el proyecto. Las entidades ya acreditadas en convocatorias anteriores deberán también actualizar y verificar toda la documentación requerida en esta fase.

Posteriormente, las organizaciones tienen que tramitar el proceso completo de sus solicitudes a través de la página web de Fundación Ibercaja, antes de las 12 horas del día 14 de octubre para su estudio y valoración. Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información y consultoría telefónica en el teléfono 976 971 901, operativo de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.