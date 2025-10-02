1 de octubre: Día Internacional de las Personas Mayores

La soledad no deseada se ha convertido en una de las grandes epidemias silenciosas del siglo XXI, especialmente entre las personas mayores. Aunque a menudo se invisibiliza, sus efectos son profundos y devastadores. En España, más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, y se estima que una de cada tres experimenta sentimientos de aislamiento que afectan gravemente a su bienestar.

Este tipo de soledad no es una elección, sino una consecuencia de múltiples factores: la pérdida de seres queridos, la jubilación, la movilidad reducida, el alejamiento de los hijos o el cambio en las dinámicas familiares. A ello se suma el ritmo acelerado de la vida moderna, que deja poco espacio para el cuidado de los vínculos intergeneracionales.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, Zaragoza acogió el 1 de octubre una jornada dedicada a combatir la soledad no deseada. Bajo el lema “Contra la Soledad No Deseada”, la Comisión de Personas Mayores de la FABZ, con la colaboración de la Fundación Caja Inmaculada, desarrolló un programa que combinó reflexión, experiencias y cultura.

Además de visibilizar esta realidad, la jornada sirvió para reivindicar medidas concretas. Desde la FABZ se reclamó que la soledad no deseada sea reconocida como una prioridad social y sanitaria, con planes específicos y financiación estable. Se exigió el refuerzo de los servicios públicos, con más profesionales, programas de acompañamiento, atención domiciliaria y centros de día accesibles.

También se pidió apoyo real a las personas cuidadoras —en su mayoría mujeres— que sostienen la vida de sus seres queridos, muchas veces en soledad, sin recursos ni reconocimiento. Se destacó la necesidad de impulsar proyectos comunitarios y de barrio, fomentar la participación activa de las personas mayores y construir ciudades cuidadoras y accesibles, donde nadie quede aislado por falta de movilidad o servicios.

La lucha contra la soledad no deseada no puede recaer únicamente en las instituciones, es un desafío que interpela a toda la sociedad.

La jornada del 1 de octubre fue una oportunidad para reflexionar, compartir y actuar porque la soledad no deseada es una realidad que no se ve, pero se siente profundamente. Reconocerla, hablar de ella y construir redes de apoyo es el primer paso hacia una sociedad más humana y solidaria.