Barreras para el derecho a la información

El 90% de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen interés en mantenerse informadas sobre la actualidad. Sin embargo, siete de cada diez encuentran dificultades para comprender las noticias. Eso sucede debido al uso de palabras complejas, al exceso de información o a la rapidez con la que hablan los y las periodistas.

Estos son algunos de los resultados preliminares de una encuesta sobre consumo de medios de comunicación, realizada por Plena inclusión España. Lanzada en lectura fácil, hasta la fecha la han respondido 308 personas con discapacidad intelectual.

Una de las principales conclusiones es que el interés por la información es alto: el 89% de las personas encuestadas manifestó interés por las noticias de actualidad. De ellas, un 45% quiere informarse todos los días, y un 44% con una frecuencia menor.

Aunque la comunicación digital figura entre las principales fuentes de información —el 51% se informa a través de webs y redes sociales—, la televisión sigue siendo el canal preferido: el 69% opta por ella para conocer la actualidad. También destaca que un 34% prefiere enterarse de las noticias conversando con otras personas.

A pesar del elevado interés por conocer la realidad a través de los medios de comunicación, la encuesta revela que el 68% de las personas consultadas tiene dificultades para comprender las noticias en los medios. Un 8% afirma que casi nunca las entiende, y un 60% señala que las comprende solo en parte.

Entre las barreras más frecuentes destacan el uso de palabras difíciles (56%), la sobrecarga de información (48%) y la velocidad con la que se habla en radio y televisión (36%).

Estos resultados refuerzan la idea de que el acceso a los medios de comunicación continúa siendo un camino con múltiples obstáculos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El derecho a la información —reconocido en el artículo 20 de la Constitución- sigue siendo, en muchos casos, una mera declaración de intenciones que no se cumple para de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como para otras muchas con dificultades cognitivas.

Como respuesta a esta realidad, El Periódico de Aragón y Plena inclusión Aragón fueron pioneros al unirse, hace ya casi diez años, para poner en marcha la sección Te lo contamos fácil. El diario se convertía así en el primero de habla hispana en publicar noticias en lectura fácil, un resumen de lo más destacado de la semana, que sigue publicándose cada domingo.