Las fundaciones Ibercaja, Hiberus y Amazon impulsan la digitalización de 12 entidades

La primera edición de la Convocatoria para la Transformación Digital del Tercer Sector en Aragón, impulsada por Fundación Ibercaja, Amazon y Fundación hiberus, ya tiene a sus entidades beneficiarias. En total, se han seleccionado 12 entidades sociales aragonesas para desarrollar proyectos innovadores que reforzarán su impacto social gracias a la adopción de tecnologías en la nube.

La iniciativa, pionera en Aragón, tiene el objetivo de ayudar a las organizaciones sociales en su digitalización, ofreciéndoles apoyo económico, formación, acompañamiento y el acceso a la tecnología cloud de Amazon Web Services (AWS). Gracias a este proyecto, podrán mejorar su eficiencia, ampliar su alcance y prestar un mejor servicio a las personas y comunidades a las que atienden.

Las doce entidades seleccionadas en esta primera edición son: Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación ASPACE Zaragoza, ALCER Ebro, Kairós S. Coop. I. S., Fundación San Blas para Personas sin Hogar en Aragón, YMCA, ASPANSOR Zaragoza, AFDA (Asociación de Trastornos Depresivos de Aragón), Fundación AMASOL (Familias Monomarentales, Monoparentales y Reconstituidas), Asociación para la Recuperación de Olivos Yermos de Oliete, Fundación Valentia Huesca y Asociación María-Sorián.

Cada una de estas entidades recibirá una ayuda económica para incorporar soluciones digitales adaptadas a sus necesidades, ya sea en la gestión interna, la comunicación o la prestación de servicios. El programa también facilitará la migración de sistemas a la nube y el desarrollo de aplicaciones que mejoren su actividad, desde la creación de plataformas web y aplicaciones básicas hasta la integración de servicios avanzados como inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) o el Internet de las Cosas (IoT).

Impulso a la innovación social desde la tecnología

Con este programa, Fundación Ibercaja, Amazon y Fundación hiberus reafirman su compromiso con la innovación social y la igualdad de oportunidades, mediante la dotación de las herramientas tecnológicas necesarias al Tercer Sector para avanzar en un entorno cada vez más digital.

La convocatoria ha demostrado el interés y la necesidad existente en las organizaciones sociales aragonesas por integrar la tecnología como un elemento estratégico de transformación y sostenibilidad, permitiéndoles ser más ágiles, transparentes y eficaces en la respuesta a los retos sociales actuales.

La resolución completa de la convocatoria y la información sobre los proyectos seleccionados puede consultarse en el siguiente enlace: Convocatoria 2025 Transformación Digital para Entidades del Tercer Sector en Aragón | Fundación Ibercaja