El bienestar emocional, las vidas y los apoyos que reciben de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo forman parte de un todo que no puede fragmentarse. Y esto incluye el cuidado de la salud mental de las personas que integran este colectivo, que presenta unas particularidades si se compara con el que necesitan otras personas sin discapacidades.

Según el informe ‘Con buenos apoyos’, publicado este año por la confederación de Plena inclusión España, cuatro de cada diez personas con discapacidad intelectual presentan problemas vinculados a su salud mental, y la prevalencia de trastornos mentales es entre tres y cuatro veces mayor que en el resto de la población. Además, una de cada cinco personas toma medicación psiquiátrica sin un diagnóstico claro.

Por otro lado, y según los datos recogidos por la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD, 2023), el 48,7% de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo considera que su estado de salud es entre regular y muy malo, y solo el 21,6% accedió a una cita con psicología, psicoterapia o psiquiatría en el último año. A esto se suma que el 3,8% de esta población (cerca de 10.000 personas en toda España) no pudo acceder a la atención psicológica o psiquiátrica que necesitaba.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre, el movimiento asociativo de Plena inclusión quiso subrayar la urgencia de visibilizar el vínculo entre discapacidad intelectual y salud mental, denunciar las barreras de acceso a apoyos adecuados y promover herramientas innovadoras que mejoren la calidad de vida, el bienestar emocional y los sistemas de atención.

“En Plena inclusión trabajamos para que todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo reciban apoyos adecuados en salud mental, con equipos coordinados, evaluaciones centradas en la persona y políticas basadas en derechos”, explica Inés Guerrero, responsable del programa de Plena inclusión España.

Y es que, a menudo, las personas con discapacidad intelectual reciben diagnósticos que contienen síntomas atribuidos erróneamente a la discapacidad, como consecuencia de un fenómeno conocido como eclipsamiento diagnóstico, que provoca tratamientos tardíos o inadecuados. La confederación, a la que pertenecen Plena inclusión Aragón y sus 35 entidades miembro, reclama una coordinación sociosanitaria efectiva para mejorar tanto la atención como los resultados en la calidad de vida.