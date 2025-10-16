Acción Social Católica (ASC) inauguró ayer el curso 2025-2026 con un nuevo Ciclo de Conferencias de Pensamiento Cristiano, bajo el lema De León XIII a León XIV en los 120 años de ASC. El programa continuará en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal CAI de Zaragoza, los martes 11, 18 y 25 de noviembre a las 19:00 h, con entrada libre hasta completar aforo.

Este ciclo, coordinado por José Alegre Aragüés, propone un espacio de reflexión y diálogo sobre los grandes retos sociales, culturales y espirituales de nuestro tiempo. A través de distintas ponencias, se abordarán cuestiones como la evolución de los problemas sociales desde el siglo XIX hasta hoy, el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida común, el legado de figuras aragonesas comprometidas con la justicia social y el papel de ASC en sus 120 años de historia.

Más allá del análisis académico, el ciclo busca generar conciencia y compromiso. En un contexto marcado por la desigualdad, la soledad, los desafíos migratorios y los dilemas éticos de la inteligencia artificial, ASC invita a la ciudadanía a detenerse, pensar y participar activamente en la construcción de una sociedad más humana. Las conferencias no solo ofrecen conocimiento, sino también una oportunidad para compartir inquietudes, escuchar experiencias y fortalecer el tejido social desde la raíz del pensamiento cristiano.

Inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, este ciclo recupera el espíritu de Rerum Novarum, la encíclica de León XIII que en 1891 sentó las bases del compromiso cristiano con la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad. En ese mismo espíritu, ASC propone hoy un diálogo abierto entre fe y sociedad, entre tradición y futuro, entre pensamiento y acción.

Fundada en 1903 por empresarios y ciudadanos zaragozanos, ASC nació como respuesta a las necesidades de una ciudad en plena expansión industrial. Inspirada por las Cajas de Ahorro Católicas europeas, impulsó la creación de la CAI para combatir la usura y fomentar el ahorro entre las clases populares. Hoy, su legado continúa a través de la Fundación CAI y el Centro Joaquín Roncal CAI, espacio clave para el tejido social de Zaragoza.

Este ciclo de conferencias no es solo una propuesta cultural, sino una invitación a la participación activa. ASC reafirma su vocación de ser faro de pensamiento y acción social, convencida de que el diálogo informado y el compromiso solidario son herramientas esenciales para transformar la realidad. En tiempos de incertidumbre, la reflexión compartida puede ser el primer paso hacia una sociedad más justa, más consciente y más fraterna.