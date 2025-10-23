Más autonomía, más vida

En Aragón, según datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), más de 75.000 personas viven con algún tipo de discapacidad, cada una con distintos niveles de autonomía. Su bienestar y desarrollo personal dependen, en gran medida, de contar con los apoyos y servicios adecuados que les permitan alcanzar una vida lo más independiente posible.

Con el objetivo de promover esa autonomía, la Fundación Dfa, en colaboración con el IASS, desarrolla en las tres provincias aragonesas el programa Herramientas para la autonomía. Esta iniciativa busca prevenir situaciones de dependencia y fomentar la participación activa en la comunidad mediante un enfoque integral que combina el apoyo social, la rehabilitación física y la sensibilización social.

El proceso comienza con un estudio individualizado de las características y necesidades de cada participante. A partir de ahí, se diseñan planes de actuación personalizados que incluyen intervenciones sociales y actividades orientadas a mejorar la capacidad funcional. A todos ellos se les ofrecen servicios de orientación, valoración social, coordinación con otros recursos y tramitación de ayudas, entre otros.

Ana Laplana, responsable del Centro de Apoyo Social de la Fundación Dfa en Zaragoza, subraya que «cuando se ofrecen los recursos necesarios y una atención adaptada, se produce una mejora tangible en la autonomía y en la calidad de vida de las personas».

Talleres y actividades

Además, dentro de este marco de trabajo, se organizan actividades destinadas a mejorar la condición física y la salud general. Estas propuestas no solo fomentan el ejercicio y el bienestar, sino que también refuerzan los vínculos sociales entre los participantes. Como ejemplo, en la ciudad de Teruel se han llevado a cabo recientemente un paseo saludable por la ciudad y un taller de hipopresivos en la sede de la entidad. Asimismo, el próximo miércoles está previsto un taller de arteterapia con el objetivo de liberar tensiones y trabajar aspectos emocionales y físicos.

De manera complementaria, dentro de la misma convocatoria del IASS, la Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) desarrolla el programa Promocionando tu Autonomía, dirigido a personas con discapacidad intelectual. En lo que va de año, 81 personas y sus familias reciben apoyo personalizado para fortalecer su independencia, habilidades sociales y participación en la vida comunitaria. Muchas de estas personas son, además, usuarias habituales de las actividades socioculturales diseñadas por la entidad.