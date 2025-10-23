Una fiesta y muchos protagonistas

El pasado domingo, el Parque de Atracciones de Zaragoza se llenó de risas, música y emoción durante la Fiesta por la Inclusión de Fundación Dfa. Cientos de personas con discapacidad disfrutaron de un día de ocio sin barreras gracias al apoyo de casi 130 voluntarios que hicieron posible lo que parecía imposible.

Desde primera hora se respiraba ilusión. Manoli Rodríguez aparcó su silla de ruedas para subir, con ayuda, a la montaña rusa. «Es un día especial para nosotros y lo pasamos genial», decía con el corazón acelerado. María Ángeles Longares también llegó temprano «con ganas de montar en las atracciones». Por la tarde, se unió al espectáculo de danza inclusiva de la academia Virginia Bernabéu, símbolo de lo que la inclusión significa cuando se comparte espacio, ritmo y emoción sin etiquetas.

Con sus camisetas magenta, los voluntarios fueron parte fundamental: acompañaron, empujaron sillas y ofrecieron brazos con una sonrisa. «Todo lo que podamos hacer por nuestros usuarios es poco», decía Miguel Laborda. Para Guillermo Moreno, también trabajador de Dfa, la fiesta, que alcanzaba la 25ª edición, es esencial: «Las personas que viven en residencias no siempre tienen la oportunidad de disfrutar del ocio».

El programa incluyó pasacalles, circo, danza, humor, talleres, ajedrez, origami, batucada, percusión japonesa y un concierto pop-rock, celebrando la diversidad y el acceso a la cultura, gracias a un gran número de artistas y grupos que colaboraron de forma solidaria.

La Fiesta por la Inclusión recordó que todas las personas tienen derecho a disfrutar del ocio en igualdad de condiciones, demostrando que la verdadera inclusión se vive, se siente y se comparte .