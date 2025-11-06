50 años de inclusión con una agenda de actos que mira al futuro

La Fundación Dfa presentó el martes la hoja de ruta hacia su 50 aniversario, un recorrido de actividades y proyectos que se desarrollarán desde noviembre de 2025 hasta finales de 2026 bajo un mismo propósito: celebrar medio siglo de compromiso con la inclusión, la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad en Aragón.

La presentación estuvo a cargo de la presidenta de la Fundación Dfa, Marta Valencia, y el director general de la entidad, Luis Molina. «Hemos querido hacer una celebración que refleje todo esto y que represente, ante todo y sobre todo, a las personas con discapacidad física», destacó la presidenta. También recordó a las figuras que impulsaron los inicios del movimiento asociativo como Eduardo Hernaz y José Miguel Monserrate.

Molina avanzó algunos de los proyectos que marcarán el aniversario, como el ciclo de encuentros temáticos 50 años hacia la inclusión y el proyecto fotográfico Historias de vida, y destacó que «hemos avanzado mucho, pero cuando escuchamos a las personas usuarias vemos que las demandas siguen siendo las mismas; por eso, al llegar a los 50, queremos pararnos y reflexionar sobre dónde estamos y hacia dónde avanzar».

Ciclo de encuentros temáticos

El próximo lunes se abrirá en Zaragoza el ciclo ‘50 años hacia la inclusión’, que contará con la colaboración de Fundación Ibercaja, y constará de seis citas, dos en cada provincia aragonesa, para reflexionar sobre algunos de los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la inclusión de las personas con discapacidad: vivienda, mujer, vida independiente, movilidad, empleo y salud.

Por otro lado, a lo largo de 2026 se sucederán varios hitos para poner en los focos la trayectoria y cambio social que significan los 50 años de Fundación Dfa. Uno de ellos será el estreno del documental 50 años en movimiento actualmente en fase de rodaje, dirigido por el cineasta Gaizka Urresti.

Otro de los proyectos emblemáticos del aniversario será Historias de vida, un proyecto fotográfico audiovisual que reunirá retratos cotidianos de doce personas con discapacidad, coordinado y editado por tres referentes del fotoperiodismo aragonés: Gervasio Sánchez, Javier Cebollada y José Miguel Marco.

El 8 de abril de 2026, en el Auditorio de Zaragoza, Dfa celebrará su evento central, coincidiendo con el mes fundacional de la entidad. Será un acto especial, con una puesta en escena innovadora y la participación de figuras destacadas del ámbito social, cultural e institucional. La programación culminará con la Fiesta de la Inclusión, prevista para octubre de 2026, y la publicación de un número especial de la Zangalleta, además de una celebración con los profesionales de la entidad.