La Fundación Ibercaja entrega los convenios sociales a las entidades oscenses

Fundación Ibercaja ha entregado los convenios de colaboración a 27 entidades sociales de Huesca y provincia, en un acto que ha tenido lugar en el centro de la entidad en la capital altoaragonesa. Las asociaciones seleccionadas forman parte de la vigésima convocatoria nacional de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja, con la que este año se llegará a más de 100.000 personas con apoyo a 315 entidades.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha entregado los convenios a los representantes de las asociaciones seleccionadas este año en un evento que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

La entrega de estos convenios de colaboración es una de las acciones que mejor define el compromiso social de la entidad, con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad.

Una convocatoria que llega a más de 100.000 personas

Los convenios sociales que se han entregado forman parte de una convocatoria más amplia que Fundación Ibercaja realiza a nivel nacional. En esta vigésima edición se ha apoyado a 315 iniciativas de toda España, con las que se llega a más de 100.000 personas.

Las ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social; o dependencia social; iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión. También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.

Apoyo a 128 entidades en Aragón

A través de esta convocatoria, Fundación Ibercaja apoya las iniciativas de 128 asociaciones del tercer sector en las diferentes provincias aragonesas; Huesca, Zaragoza y Teruel.

El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de la Fundación Ibercaja. Tras 149 años, la base sobre la que se construye toda su labor continúa siendo la acción social, el estar al lado de quienes más lo necesitan, con el firme objetivo de ofrecer una igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas.