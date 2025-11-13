100 familias reciben la solidaridad de Plena inclusión
El movimiento asociativo recaudó fondos para ayudar a las personas con discapacidad intelectual afectadas por la dana en Valencia hace un año
Hace justo un año, el país contemplaba en shock las escenas de destrucción que llegaban desde Valencia tras el paso de la dana que segó más de 200 vidas, aquel fatídico 29 de octubre. Las lluvias torrenciales también provocaron importantes daños materiales en viviendas, empresas, equipamientos públicos y entidades sociales, así como un fuerte impacto psicosocial en muchas localidades.
Entre los colectivos afectados estaban algunas de las 1.700 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo atendidas por las más de 60 entidades que forman parte de Plena inclusión Comunidad Valenciana, y sus familias. Centros de atención temprana destruidos, espacios terapéuticos anegados u hogares aislados e incomunicados, con la gente con problemas de movilidad atrapada en su interior, dejaron a cientos de personas con grandes necesidades de apoyo sin poder recibir la atención que necesitaban. Todo ello provocó que su situación de vulnerabilidad se agravase notablemente tras el desastre.
Ante esta situación, Plena inclusión Comunidad Valenciana, con la participación de Plena inclusión España, articuló una convocatoria de ayudas dirigidas a paliar los efectos más urgentes de esta emergencia. La iniciativa buscaba atender necesidades básicas derivadas de los daños ocasionados por la dana y favorecer la recuperación económica y psicosocial de las familias afectadas, desde una gestión adecuada y transparente de las donaciones recibidas.
Y, hace también justo un año, solo habían transcurrido dos semanas desde las inundaciones, pero Plena inclusión ya había conseguido recaudar 38.000 euros en toda España para ayudar a estas personas y sus familias a tratar de recuperar un poco de normalidad en sus vidas. Plena inclusión Aragón se sumó enseguida a esta campaña de captación de fondos, que acabaría recaudando 100.000 euros en todo el país, gracias a las donaciones de particulares, empresas y entidades del movimiento asociativo.
Un año después, cien familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que sufrieron los efectos de aquella catástrofe se han beneficiado de esta respuesta solidaria. El dinero distribuido, de acuerdo con criterios de mayor necesidad, se ha destinado a apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, acciones de ocio e inclusión, ayudas a la movilidad, reposición de elementos del hogar, apoyo a terapias (fisioterapia, logopedia, psicológica) y ayudas a la conciliación familiar o a la compra del material terapéutico que se perdió con la riada.
