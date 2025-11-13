La programación por los 10 años del Teatro Comunitario llega a su ecuador

Diez años han pasado desde que Virginia Martínez y Sebastián Ramírez regresaron de Buenos Aires tras años de trabajo en el Centro Artístico Barracas. Desde entonces, su actividad no ha cesado. Juntos, bajo la entidad Zonas Comunes, trasladaron las metodologías y el aprendizaje de aquellos años en Argentina para impulsar el Teatro Comunitario de Zaragoza, con tres grupos activos en los barrios del Gancho, San José y en el municipio de El Frago.

Este proyecto, que en la actualidad celebra su aniversario, ha reunido a más de 400 personas de todas las edades y ha llevado a las calles y escenarios zaragozanos más de una decena de producciones propias, relatos tejidos a partir de sus inquietudes, su identidad, memoria e imaginarios colectivos, acompañados de composiciones musicales originales interpretadas en directo.

Para conmemorar este hito en su trayectoria, el Teatro Comunitario de Zaragoza continúa de celebración. Tras el éxito de su primera exposición en el Centro Joaquín Roncal y el coloquio con la reputada dramaturga y directora Lucía Miranda, premio Ojo Crítico en 2018, la programación cultural continúa hasta diciembre.

El sábado 22 de noviembre, el grupo de San José presentará Bajo el asfalto están los huertos, una obra sobre la memoria del barrio en los años setenta que podrá verse en el C.C. Sánchez Punter. Después, el grupo de teatro del municipio de El Frago estrenará Vamos y Volvemos, que celebra las historias de quienes partieron en los años sesenta y de quienes hoy se suman a la vida del pueblo, basada en testimonios vecinales y programada para el 29 de noviembre en el C.C. Torrero.

En el mes de diciembre, se realizará una conversación online junto a destacadas personalidades del teatro argentino, cuya información estará disponible en las redes sociales del proyecto. Ese mismo mes, finalizarán las representaciones teatrales con la actuación de Teatro Comunitario de Tetuán (Madrid) el 13 de diciembre en el C.C. Torrero. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Entradium y en taquilla el mismo día de la función.

En la actualidad, más de 150 vecinos y vecinas continúan dando vida al proyecto, defendiendo sobre las tablas representaciones teatrales que reflejan las realidades de sus barrios, su particular visión y sus inquietudes. Además de funciones teatrales, el proyecto ha realizado colaboraciones junto a entidades y agentes sociales e instituciones educativas para el desarrollo de proyectos y eventos que mejoren la vida social y cultural de la comunidad. El Teatro Comunitario de Zaragoza forma parte de la Red Vecinal de Teatro Comunitario de España. La programación de este aniversario es una actividad financiada por Zaragoza Cultural.