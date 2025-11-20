Fundación Ibercaja organiza su primera Gala Solidaria en Teruel

Fundación Ibercaja celebró por primera vez su Gala Solidaria en Teruel, con un evento el pasado día 13 de noviembre en Dinópolis al que asistieron cerca de 300 personas. El propósito de esta velada era reconocer y poner en valor la labor y el trabajo que desarrollan cada día las entidades sociales turolenses y cada una de las personas que forman parte de ellas.

En la Gala, se entregaron los reconocimientos a las diferentes entidades seleccionadas en la Convocatoria de Proyectos sociales y en la convocatoria de Medioambiente de Fundación Ibercaja. Además, el Banco de Alimentos de Teruel, recibió durante el evento un cheque con el importe íntegro recaudado en la cena a través del cubierto solidario.

La primera edición de esta gala contó con la presencia de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el consejero de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco; el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, y el representante del Banco de Alimentos, junto con los representantes de las diferentes entidades sociales.

Durante el desarrollo de la Gala, cada una de las entidades presentes recibieron un obsequio realizado artesanalmente por el artista turolense Daniel de Elena, donde se reflejaba la estrella mudéjar turolense.

La entrega de cada uno de estos reconocimientos, por parte de Inés González, jefa de Acción Social de Fundación Ibercaja y José Luis Torán, director del Centro Fundación Ibercaja Teruel, fue para ATADI, la Casa Familiar de la Inmaculada, la Asociación Católica Benéfico-social San Sebastián, A.F.E.D.A.B.A. Los Calatravos, la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Teruel, el Hogar ancianos Hermanitas de los ancianos desamparados, la Casa familiar Nuestra Señora de los Dolores, la Asociación de personas con discapacidad Nuevo Día (ANUDI), la Diócesis de Teruel y Albarracín, la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC. Teruel), la Fundación Tervalis, Cruz Roja Teruel, Cáritas Diocesana Teruel, la Asociación expedición solidaria de viajeros para el desarrollo, la Asociación de Desarrollo Integral Tierras del Jiloca y Gallocanta y la Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete. Igualmente, aunque no pudieron estar presentes en la Gala, se reconoció al Hogar Santo Ángel de Alcañiz, la Fundación Residencias de Monreal- San José, ASAPME Teruel, Mensa Cívica y la Asociación de Enfermos de Alzheimer del Bajo Aragón.

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega, por parte de Antonio Lacoma, director territorial de Ibercaja en Aragón y Carlos Sánchez Burriel, director provincial de Ibercaja en Teruel, del cheque con el importe íntegro recaudado a través del cubierto solidario, a la entidad beneficiaria: el Banco de Alimentos de Teruel. Gracias a la colaboración de cada uno de los asistentes a la Gala, se podrán adquirir productos de primera necesidad y alimentos para cuatro familias turolenses en situación de vulnerabilidad.