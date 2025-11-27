La exposición de Andar de Nones, ampliada hasta el 30 de diciembre

La nueva muestra del colectivo Andar de Nones, recién galardonado por el IASS con el premio Una sociedad más comprometida, amplía su horario de visita hasta el 30 de diciembre. La exposición 'Ande o no ande…' propone un recorrido por las creaciones más recientes del grupo, centradas en la fuerza colectiva y el lenguaje compartido que define su obra en el Centro Joaquín Roncal CAI.

Una de las obras que vertebra la muestra es el imponente caballo cósmico, fruto de la colaboración con el escultor David Ballestar (El Arquetipo Escultura) y su taller de Harinera ZGZ. La pieza funciona como eje simbólico de la exposición: una alusión directa al refrán que le da nombre y, a la vez, retrato del espíritu vivaz y feroz que caracteriza al colectivo.

El itinerario expositivo permite adentrarse en el imaginario artístico de Andar de Nones donde las piezas de gran formato han sido creadas de manera colectiva, desdibujando la individualidad y apostando por el impulso de la unión creativa de sus artistas. Sus obras rehúyen el vacío y reivindican una presencia contundente en la escena española del art brut, corriente a la que se adscribe el proyecto por su apuesta por la autenticidad y la espontaneidad artística.

Con nueve años de vida, el colectivo ha construido una trayectoria sólida dentro del panorama artístico aragonés y ha logrado una creciente repercusión fuera de España. Este verano, la cartelería del colectivo cruzó el Atlántico en su primera exposición en Latinoamérica, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. En los últimos años, Andar de Nones mostró su trabajo en ciudades como Burdeos, Bruselas, Venecia o Lille. Su libro 'Impar', diseñado por Isidro Ferrer y acompañado por los textos de la comisaria internacional Graciela García, ha contribuido a consolidar su proyección internacional, presentando una amplia selección de obras que recorre la evolución del grupo desde sus inicios.

El proyecto, impulsado por la Asociación TEAdir-Aragón, se estructura alrededor de un espacio de creación donde 19 artistas con diversidad funcional desarrollan su potencial creativo. Detrás de los talleres de Andar de Nones, se encuentra una metodología para conseguir que estos artistas desarrollen plenamente su derecho de acceso a la cultura, sin enfoques asistencialistas, tomando sus propias decisiones artísticas y fomentando la colaboración con otras iniciativas, proyectos y colectivos artísticos de la ciudad. Este proyecto cuenta con la financiación de Zaragoza Cultural.