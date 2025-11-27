Mejores apoyos para las personas con TEA

Parte del equipo de profesionales de Adispaz lleva varios meses inmerso en un programa de acompañamiento y apoyo a personas con trastorno del espectro autista (TEA), guiado por profesionales de Plena Inclusión España. El objetivo es beneficiar tanto a usuarios con TEA como a sus familias, al entorno y a la propia organización, en la atención que presta a estas personas.

Debido al aumento generalizado de diagnósticos TEA en la población, la entidad de Plena inclusión Aragón que ofrece sus servicios en la Comarca de Valdejalón y municipios colindantes, ha decidido dar un paso al frente y adelantarse a casos futuros. Este programa ayudará a Adispaz a estar mejor preparada, tanto en lo que respecta a sus instalaciones y a la formación de sus profesionales, como en la forma de actuar ante los nuevos casos con diagnostico TEA que vayan incorporándose a sus servicios.

El desarrollo del programa está guiado por dos técnicos de Plena inclusión España, que se desplazaron en una primera reunión hasta la entidad para conocerla de cerca. Hasta finalizar el año, dichos profesionales son los encargados de guiar la labor de Adispaz con las personas con TEA, a través de reuniones continuadas en las que pueden ir viendo el progreso que el equipo va logrando, a base de esfuerzo y dedicación.

En la actualidad, se están realizando distintas acciones. Se está formando al resto de la plantilla de Adispaz y se están mejorando las herramientas disponibles para conocer a las personas con TEA y brindar apoyos más individualizados.

Este proceso se está llevando a cabo con tres usuarios de la entidad y ha involucrado tanto a familias como a profesionales. Culminará en diciembre con un protocolo extensible al resto de profesionales y personas que se atiendan en un futuro y que necesiten estos apoyos.

Bajo el paraguas de la denominación TEA se agrupan diversos trastornos del neurodesarrollo, sin etiología o causa definida, y que están presentes desde el nacimiento de la persona. Se habla de "espectro" porque, aunque hay un núcleo común, existe una gran variabilidad de necesidades, dependiendo de cada persona.

Dichos trastornos se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Actualmente, hay una incidencia de uno de cada cien nacimientos, pero, a pesar de estas cifras, el TEA sigue siendo un trastorno invisible y desconocido para la mayoría de la población.