Violencia doblemente invisible

Desde la asociación Amanixer, de mujeres con discapacidad de Aragón, denunciamos que la violencia machista castiga con especial dureza a las mujeres con discapacidad, creando una realidad doblemente invisible.

Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, más del 65% de las mujeres con discapacidad en España hemos convivido con algún tipo de violencia a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, un estudio reciente de Fundación ONCE confirma esta alarmante realidad: el 40,4% de las mujeres con discapacidad hemos vivido violencia de género (frente al 32% de mujeres sin discapacidad). Además, para la mayoría de nosotras (57,6%) nuestra discapacidad era previa a la violencia y hasta el 34,5% no denunciamos los malos tratos por miedo a las represalias.

Estos datos reflejan la discriminación interseccional existente: no solo por tener discapacidad y por ser mujer, sino también por otras circunstancias que hacen que convivamos con múltiples discriminaciones como pueden ser la etnia, la orientación sexual, vivir en el medio rural, etc.

El informe citado señala, además, que la situación de violencia en las mujeres con discapacidad se ve agravada por "la falta de accesibilidad, el estigma social y la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y reparación". En otras palabras, muchas mujeres con discapacidad no podemos denunciar o no recibimos apoyo adecuado cuando lo hacemos.

Frente a esta realidad, desde Amanixer reclamamos políticas públicas con perspectiva transversal. Pedimos, además, formación obligatoria en igualdad, diversidad y discapacidad para profesionales, accesibilidad universal en todos los recursos de atención, campañas de concienciación inclusivas y el empoderamiento como mujeres.

Desde Amanixer recordamos la importancia de tener siempre presente la perspectiva de la discapacidad para que los recursos sean accesibles universalmente, sin olvidar los centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados.