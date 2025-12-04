Eliminar etiquetas para promover una mirada más inclusiva

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, la Fundación Dfa se vuelca con la sensibilización bajo el lema ‘La igualdad real aparece cuando eliminamos las etiquetas’. El mensaje, que busca interpelar a la ciudadanía y promover una mirada más inclusiva, es parte del cartel ganador del concurso Buscamos imagen, obra de la diseñadora madrileña Marta Gracia.

La imagen de la campaña puede verse en diferentes mupis publicitarios de Zaragoza y Huesca, acercando a la calle una reflexión necesaria: la igualdad no surge cuando añadimos algo, sino cuando eliminamos lo que sobra. No está en lo que vemos, sino en cómo miramos.

En lugar de recurrir a figuras humanas o a iconografía relacionada con la discapacidad, el cartel sitúa en el centro un cubo lleno de etiquetas. Un objeto cotidiano, sin discurso moral explícito, pero cargado de significado: representa todo aquello que ya no se necesita y se decide dejar atrás. Por eso, invita a detenerse un instante y a repensar la forma de mirar. Cuando se dejan de nombrar las diferencias y se empieza a mirar sin necesidad de adjetivos, surge la igualdad.

De esta manera, la Fundación Dfa reafirma su compromiso de visibilizar la discapacidad, promover la participación social y reivindicar una ciudadanía plena para todas las personas. Y lo hace con una invitación silenciosa pero poderosa: mirar mejor para convivir mejor.

La iniciativa conecta este año con una preocupación creciente en el movimiento social de la discapacidad: la necesidad de proteger los derechos conquistados y evitar retrocesos que pongan en riesgo la igualdad real. El gesto simbólico de eliminar etiquetas recuerda que la discriminación —explícita o sutil, visible u oculta— sigue siendo una barrera que impide el ejercicio pleno de otros derechos esenciales, como la accesibilidad universal, la participación comunitaria o la autonomía personal.

Eliminar etiquetas no es solo un acto simbólico: es un recordatorio de que la igualdad se construye garantizando condiciones que permitan a todas las personas participar en la sociedad sin límites arbitrarios. Y eso implica eliminar barreras físicas, informativas, cognitivas y sociales, y reforzar políticas y apoyos que aseguren que cada persona pueda decidir y vivir de forma independiente.

En este sentido, la campaña dialoga con una reivindicación ampliamente compartida: para avanzar hacia una sociedad justa, es imprescindible consolidar un enfoque que sitúe a la persona en el centro, que reconozca su diversidad y que promueva entornos accesibles y libres de discriminación. Porque la igualdad no nace de etiquetar, sino de garantizar derechos, oportunidades y espacios donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.