Fundación Ibercaja y Dfa impulsan la inserción laboral de personas con discapacidad

Con el principal objetivo de favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad o incapacidad laboral, Fundación Ibercaja y Fundación Dfa han renovado su acuerdo de colaboración. El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la presidenta de Fundación Dfa, Marta Valencia, han firmado este convenio mediante el que se realiza un respaldo económico para fomentar el servicio de la agencia de colocación Dfaemplea.

Facilitar el acceso al mundo laboral de personas con discapacidad

Fruto de este mismo compromiso anual, tras atender en Dfaemplea a 102 personas con discapacidad a lo largo del último año, un 35% de ellas han accedido a un puesto de trabajo como resultado de su intermediación. Esto se traduce en 36 contratos formalizados, siete de ellos en empresas ordinarias y el resto en centros especiales de empleo o empresas de inserción.

Otro dato destacable tiene relación con las 598 intervenciones realizadas, la mayoría de ellas de carácter laboral, como, por ejemplo, orientación profesional, tutorías individualizadas, acompañamiento en la búsqueda de empleo y difusión de servicios de intermediación, junto a otras 134 en ámbitos social o jurídico.

La presidenta de Fundación Dfa, Marta Valencia, ha valorado la progresiva eficacia de este programa y la voluntad de ampliar su impacto. En este contexto, ha señalado que “estos datos ponen de manifiesto el compromiso de las personas con discapacidad por incorporarse al mercado laboral y la importancia del acompañamiento especializado para lograrlo. La colaboración con Fundación Ibercaja es clave para reforzar las acciones de orientación, intermediación y sensibilización empresarial que hacen posible estas inserciones”.

Por su parte, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha destacado que «uno de nuestros principales compromisos es trabajar para asegurar una igualdad de oportunidades de todas las personas, impulsando así su desarrollo personal y profesional dentro de la sociedad. A través de esta colaboración, contribuimos a la incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad y facilitamos su plena inserción».

A través de un equipo multidisciplinar altamente cualificado, el programa de empleo de Fundación Dfa proporciona una amplia gama de servicios gratuitos, tanto para las personas demandantes de empleo como para las empresas.

La prospección empresarial es otro de los objetivos prioritarios de este servicio de empleo. Con las empresas, se trabaja desde la atención personalizada e individualizada, dando respuesta a sus necesidades y a las demandas que se planteen en materia de contratación. Además, desde Dfaemplea se da prioridad a la formación. Con tal fin, se imparten diferentes talleres dirigidos a facilitar herramientas que ayuden a las personas con discapacidad al acceso al mercado laboral.

Uno de los principales objetivos en la labor que realiza Fundación Ibercaja es lograr una igualdad de oportunidades para todas las personas, estando al lado de la sociedad y colaborando en las situaciones más necesarias. El acuerdo con Fundación Dfa responde a este compromiso que se fortalece año tras año.