Una acción que transforma vidas: cooperación y consumo responsable

Desde Fundación CAI hemos puesto en marcha el proyecto educativo 'Una acción puede cambiar la vida de muchas personas: cooperación al desarrollo y consumo responsable', en el marco del Proyecto Europeo ¡Gear UP!, con el apoyo de la Unión Europea y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este programa didáctico está dirigido a alumnos mayores de 15 años interesados en la Cooperación para el Desarrollo, con el objetivo de fomentar el compromiso en la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible.

Las actividades se realizarán en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, del 9 al 19 de diciembre de 2025, en una única sesión de 150 minutos, con dinámicas participativas guiadas por dos actores de la Compañía de Teatro PAI, junto a técnicos en cooperación y comercio justo.

Las sesiones están diseñadas para generar reflexión, debate y acción, especialmente sobre el impacto del consumo de ropa de usar y tirar (fast fashion), promoviendo valores como solidaridad, justicia social y respeto al medio ambiente.

Todas estas acciones se complementarán con la exposición Tejiendo conciencia. Rompiendo patrones de la Industria Textil, organizada en colaboración con la Fundación Isabel Martín y que se podrá visitar desde el 11 de diciembre hasta el 17 de enero en el Centro Joaquín Roncal. La Campaña Ropa Limpia (CRL) es una red de ONGs, sindicatos y organizaciones de personas consumidoras que trabajan para mejorar las condiciones laborales y empoderar a las personas que trabajan en la industria global de la confección.