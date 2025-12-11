Barrios más comprensibles

Cuando la accesibilidad cognitiva y el desarrollo comunitario caminan de la mano, los vecindarios se transforman para ser más fácilmente comprensibles y favorecer la participación de toda la ciudadanía, sin excluir a nadie por sus capacidades. Esa ha sido la apuesta de Plena inclusión Aragón y su entidad miembro Kairós para el barrio zaragozano de San José.

Personal técnico y personas validadoras de accesibilidad cognitiva de ambas organizaciones han creado «un mapa comunitario de la zona. Han analizado la accesibilidad y los recursos del barrio, centrándose en el Centro de Mayores de San José», explica Ester Híjar, técnico de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón.

Además, de esta interacción ha nacido un nuevo vínculo entre las personas con discapacidad intelectual que acuden al centro de Kairós en San José y los usuarios del espacio para la tercera edad. Esta inesperada relación derivará en el desarrollo de actividades y talleres conjuntos, lo que ayudará a crear comunidad.

Esta actuación forma parte del proyecto piloto Construimos Comunidades Accesibles, impulsado por Plena inclusión España. Esta iniciativa combina metodologías de accesibilidad cognitiva y desarrollo comunitario para crear entornos más comprensibles e inclusivos. En ella participan quince federaciones autonómicas del movimiento asociativo, junto a agentes comunitarios, administraciones locales, vecinos y vecinas y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

A lo largo de 2025, los equipos de exploración han trabajado mediante herramientas propias del desarrollo comunitario -mapeo comunitario, escucha activa, interpretación colectiva y cocreación-, además de las metodologías habituales de evaluación y mejora de la accesibilidad cognitiva. Estos grupos, formados por perfiles diversos, han recorrido barrios, identificado barreras, recogido opiniones y diseñado propuestas realistas para mejorar la comprensión del entorno, la orientación y el uso de recursos clave de cada territorio.

El proyecto ha permitido aplicar, contrastar y perfeccionar herramientas prácticas que fortalecen las redes vecinales y acercan la accesibilidad cognitiva a la vida cotidiana. Óscar Muñoz, de Plena inclusión Canarias, federación participante en el proyecto, destaca que estos resultados muestran que la accesibilidad cognitiva «no es solo una cuestión técnica, sino una forma de transformar los barrios para que cada vez más personas puedan comprenderlos, orientarse, participar y decidir».