La Fundación Dfa pone en marcha a través de Inaem una nueva oferta de cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas, dentro del Plan Cualifícate del Gobierno de Aragón, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ejecutivo autonómico.

Los cursos, que comenzarán entre enero y abril, se impartirán en los centros de formación Pomarón y Vadorrey en Zaragoza y permitirán obtener certificados de profesionalidad de niveles 1, 2 y 3, contribuyendo a mejorar la empleabilidad. Todas las formaciones incluyen módulos de inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género.

En el Centro Pomarón se ofrecerá el certificado Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, centrado en técnicas básicas de oficina, comunicación y archivo. También se impartirán dos formaciones del certificado Actividades Administrativas en Relación con el Cliente, orientadas a ofimática, comunicación profesional, gestión administrativa y operaciones comerciales. La oferta se completa con Habilitación para la Docencia en Grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional, destinado al diseño, impartición y evaluación de acciones formativas.

En el Centro Vadorrey se desarrollará el certificado Arreglos y Adaptaciones de Prendas y Artículos en Textil y Piel. También Cortinaje y Complementos de Decoración, centrado en la elaboración de elementos textiles para el hogar. Además, se impartirá Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, orientado al uso de maquinaria y procedimientos de limpieza, así como Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, que formará en apoyo higiénico-alimentario y acompañamiento a personas dependientes.

Las personas interesadas pueden solicitar plaza a través de fundaciondfa.es o llamando al 976 701 702.