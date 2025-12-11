Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva oferta de cursos gratuitos

Uno de los cursos del Inaem impartido en Fundación DFA

Uno de los cursos del Inaem impartido en Fundación DFA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La Fundación Dfa pone en marcha a través de Inaem una nueva oferta de cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a personas desempleadas, dentro del Plan Cualifícate del Gobierno de Aragón, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Ejecutivo autonómico.

Los cursos, que comenzarán entre enero y abril, se impartirán en los centros de formación Pomarón y Vadorrey en Zaragoza y permitirán obtener certificados de profesionalidad de niveles 1, 2 y 3, contribuyendo a mejorar la empleabilidad. Todas las formaciones incluyen módulos de inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género.

En el Centro Pomarón se ofrecerá el certificado Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, centrado en técnicas básicas de oficina, comunicación y archivo. También se impartirán dos formaciones del certificado Actividades Administrativas en Relación con el Cliente, orientadas a ofimática, comunicación profesional, gestión administrativa y operaciones comerciales. La oferta se completa con Habilitación para la Docencia en Grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional, destinado al diseño, impartición y evaluación de acciones formativas.

En el Centro Vadorrey se desarrollará el certificado Arreglos y Adaptaciones de Prendas y Artículos en Textil y Piel. También Cortinaje y Complementos de Decoración, centrado en la elaboración de elementos textiles para el hogar. Además, se impartirá Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales, orientado al uso de maquinaria y procedimientos de limpieza, así como Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, que formará en apoyo higiénico-alimentario y acompañamiento a personas dependientes.

Las personas interesadas pueden solicitar plaza a través de fundaciondfa.es o llamando al 976 701 702.

