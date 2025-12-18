Fundación Ibercaja ayuda a cumplir los sueños más deseados esta Navidad

La Navidad es una época de esperanza, en la que la solidaridad y los pequeños gestos pueden generar un gran impacto en la vida de las personas. Con este propósito, Fundación Ibercaja impulsa por segundo año Un deseo cumplido, una iniciativa que invita a la sociedad a compartir la historia de sueños inspiradores. El objetivo es apoyar económicamente los proyectos desarrollados por entidades sociales para así hacer realidad aquellos deseos que pueden transformar vidas y mejorar a la sociedad.

Para formar parte de esta iniciativa, cualquier persona puede presentar como candidatura un proyecto desarrollado por una entidad social de todo el ámbito nacional, a través de la página web de Fundación Ibercaja: https://www.fundacionibercaja.es/undeseocumplido/ El formulario puede cumplimentarse hasta el próximo 7 de enero de 2026, previo registro de las correspondientes entidades en: https://www.fundacionibercaja.es/

Los participantes podrán proponer, como máximo, un proyecto de una persona jurídica sin ánimo de lucro y de naturaleza privada, que realice actividades en el ámbito social, que contribuya al cumplimiento de alguno de los objetivos definidos en las bases de la convocatoria, y que se desarrolle dentro del ámbito nacional.

Tras el periodo de inscripción, se abrirá una fase de votación en la que el jurado seleccionará el proyecto ganador que recibirá la ayuda económica destinada a materializar el sueño presentado.

Hacer realidad las historias más emocionantes

Como parte de su compromiso social, Fundación Ibercaja ha diseñado esta campaña para capturar las historias más emocionantes, que reflejen esfuerzo y esperanza, orientadas a generar un impacto positivo en la sociedad, promoviendo la inclusión, la sostenibilidad, el crecimiento personal y profesional, y el fomento de la cultura.

Un deseo cumplido tiene como propósito fomentar la solidaridad a través de iniciativas que beneficien a personas o comunidades en situación de vulnerabilidad. Esta Navidad, Fundación Ibercaja invita a todos a compartir ese deseo que ha sido un motor de inspiración, que, con el apoyo adecuado, puede finalmente convertirse en realidad.