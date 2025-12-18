Nueva guía para ordenar el patrimonio en favor de las personas con discapacidad

Fundación Dfa ha elaborado la guía Ordenación del patrimonio en favor de personas con discapacidad. Este recurso informativo digital explica a las personas que cuidan de un familiar con discapacidad (ya sean hijos, hermanos u otros parientes), de manera sencilla y accesible, las opciones disponibles para asegurar el bienestar de sus seres queridos cuando ellos ya no puedan hacerlo. Su propósito es abordar las inquietudes sobre el futuro y la gestión de los recursos económicos y patrimoniales destinados a la persona con discapacidad.

La publicación surge a partir de las numerosas consultas recibidas por la entidad en relación con herencias, testamentos y otras herramientas legales, especialmente en situaciones en las que la persona beneficiaria no puede gestionar de manera autónoma su patrimonio. Con un enfoque claro y divulgativo, la guía explica las principales figuras jurídicas disponibles en Aragón para proteger y organizar los bienes familiares.

El documento repasa las principales opciones para organizar el patrimonio antes del fallecimiento. Entre ellas se encuentran, además del testamento, los legados o los pactos sucesorios, figuras legales que permiten dejar claro quién recibirá los bienes y cómo deberán administrarse, con especial atención a la protección de la persona con discapacidad.

Otro de los apartados se centra en los trámites que deben realizarse tras una defunción, un momento especialmente delicado para las familias. La guía explica de forma clara qué documentos son necesarios, cómo localizar el testamento o determinar quiénes son los herederos, cómo se reparten los bienes y qué impuestos deben liquidarse, teniendo en cuenta las bonificaciones existentes en Aragón, especialmente en el caso de personas con discapacidad.

Por último, la publicación recoge herramientas específicas para proteger a las personas con discapacidad, como la posibilidad de favorecerlas en la herencia, asegurarles el uso de una vivienda, establecer ayudas económicas periódicas o nombrar a una persona que administre los bienes.

La asesoría jurídica de Dfa destaca que la guía enfocada en las leyes especiales de Aragón no sustituye el asesoramiento de profesionales del ámbito jurídico o notarial, pero sí pretende servir como una primera herramienta de orientación que ayude a las familias a tomar decisiones informadas y a afrontar la planificación del futuro con mayor tranquilidad.

La edición de esta guía, que se puede consultar y descargar en la página web fundaciondfa.es, se incluye en el proyecto Servicios de autonomía personal dirigido a personas con discapacidad, como parte de los programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades del Gobierno de Aragón.