41 Ciclo de Cine de ASA. ‘Apostar por la Vida y por la Paz’

Este año 2026 el lema del 41 Ciclo de Cine de Acción Solidaria Aragonesa es: Apostar por la Vida y la Paz el objetivo y el deseo es provocar una reﬂexión sobre el contenido de estas dos hermosas palabras. Necesitamos cuidar la “VIDA” antes que la riqueza, cambios hacia un encuentro que amplie el sentido de la vida, los seres humanos necesitamos crear mecanismos para relacionarnos entre las personas, con la naturaleza, dialogar con otras culturas, para comprender su forma de vivir, de pensar… sólo podemos ser con los demás.

Tenemos que exigir una política que se detenga y se cuestione cuáles son los intereses y valores humanos que deben ser protegidos y custodiados, sin olvidar una educación política que nos genere procesos de toma de conciencia de todos los aspectos de la vida cotidiana, aumentando nuestra capacidad crítica.

Haciéndonos más sensibles a las necesidades de los demás e inclinando nuestras decisiones hacia la Cooperación y la Solidaridad. La otra palabra que nos interpela es la “PAZ” la Organización de Naciones Unidas nos trasmite que la Paz no es sólo rechazar la guerra, es, además, apostar por el Desarrollo Sostenible, la Superación de la Pobreza y la Construcción de un Mundo en Paridad.

Y es a través del cine donde podemos imaginar otros presentes, desde la acción colectiva como acto de resistencia y acción. El Ciclo de Cine cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel y de Fundación Caja Inmaculada, las proyecciones pueden visionarse vía on line con inscripción previa en www.accionsolidariaaragonesa.com o presencialmente en el Centro Joaquín Roncal CAI a partir de las 18,00 horas.

El programa de proyecciones incluye cuatro películas

9 de enero. EL MAESTRO de Farah Nabulsi. Palestina. 2023

Una ocupación de Israel que no cumple con la Ley. Una muestra de la resistencia y fortaleza de este pueblo valiente.

16 de enero. AISHA de Frank Berri. Irlanda. 2022

Película necesaria para conocer ese otro mundo que está oculto a los ojos de la sociedad “civilizada” o sencillamente nos negamos a ver o creer que realmente existe.

23 de enero. SECRETOS DE UN CRIMEN de Sandhya Suri. Reino Unido. 2024

Un excelente guion que utiliza la actitud ante un crimen para descubrir el horror del machismo, las castas y la corrupción en la India.

30 de enero MAMBAR PIERRETE Rosine Mbakam. Camerún. 2023

El coraje de una mujer poderosa que lucha por mantener su oﬁcio y su vida. Una lección magistral del oﬁcio de vivir.

Un ciclo de cine con un eslabón común que une a todos los protagonistas y en especial a las mujeres y sus historias: la lucha y los sueños por una vida digna de ser vivida.