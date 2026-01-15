"Nada sobre nosotras sin nosotras", eje del encuentro sobre mujer y discapacidad

La realidad de las mujeres con discapacidad, marcada todavía por la falta de visibilidad, la desigualdad y la acumulación de barreras, centró el pasado martes el segundo encuentro del ciclo Dfa, 50 años hacia la inclusión, organizado por la Fundación Dfa en Huesca. Una jornada que puso sobre la mesa la necesidad de incorporar la perspectiva de género y la discriminación interseccional en las políticas, los servicios y el relato social.

Durante esta cita se subrayó que las mujeres con discapacidad no solo sufren las barreras propias de la discapacidad, sino también aquellas derivadas del género, a las que se suman otros factores. «Cuando en una misma persona confluyen ser mujer, tener una discapacidad y, además, vivir en un entorno rural o en situación de vulnerabilidad, las barreras se multiplican, y la realidad es mucho más compleja», señaló Marta Bescós, técnica psicosocial de Amanixer.

Las ponentes coincidieron en que, pese a los avances normativos, se mantienen importantes obstáculos para que los derechos se conviertan en oportunidades reales. Entre ellos, la falta de accesibilidad universal en ámbitos como la sanidad o la educación y la persistencia de barreras sociales y estereotipos.

«Se ha avanzado mucho a nivel teórico y legislativo, pero falta que todo eso se traduzca en la práctica y en una inclusión real en la vida cotidiana», indicó Aroa Almazán, trabajadora social de Cadis Huesca.

En este contexto, una de las reivindicaciones que marcó todo el encuentro fue el lema «Nada sobre nosotras sin nosotras», una llamada a situar a las mujeres con discapacidad en el centro de las decisiones que afectan a su vida. «Muchas mujeres tienen que demostrar constantemente que lo que les ocurre es real, y, si además eres mujer, a menudo se tiende a minimizar o a atribuirlo a causas emocionales», explicó Ana Redondo, técnica de Igualdad de Cocemfe.

El encuentro abordó también la sexualidad y los derechos reproductivos, un ámbito todavía marcado por tabúes y estereotipos, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad intelectual. «No son mujeres asexuadas ni eternas niñas. Tienen los mismos deseos, necesidades y derechos que cualquier otra mujer, y no hablar de ello no hace que desaparezcan», reivindicaron las participantes.

En relación con el empleo y la formación, se alertó de que la sobreprotección, la falta de accesibilidad en los centros educativos y los prejuicios empresariales siguen limitando la autonomía económica de muchas mujeres con discapacidad.

El encuentro concluyó con una mirada de futuro que reivindica una sociedad plenamente inclusiva, donde las mujeres con discapacidad sean reconocidas como sujetas de derechos, puedan decidir sobre su vida y participar en igualdad de condiciones.