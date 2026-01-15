Fundación Ibercaja apoya cerca de 50 proyectos en materia medioambiental

Fundación Ibercaja ha hecho entrega de los convenios correspondientes a la segunda edición de su convocatoria nacional de Medioambiente, una iniciativa que tiene como principal objetivo apoyar proyectos centrados en la conservación, protección y mejora del entorno natural. Con esta convocatoria, la entidad reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y con la promoción de acciones que contribuyan a preservar el medioambiente y la biodiversidad en el conjunto del territorio español, impulsando soluciones que generen un impacto positivo y duradero.

En esta segunda edición, un total de 43 iniciativas procedentes de 20 provincias españolas se beneficiarán de las ayudas concedidas por Fundación Ibercaja. Los proyectos seleccionados permitirán llegar de forma directa a más de 20.000 personas, gracias a actuaciones como la reforestación de hectáreas de terreno, la organización de talleres de sensibilización y educación medioambiental, el desarrollo de acciones de voluntariado ambiental y la atención, recuperación y protección de animales rescatados, entre otras iniciativas orientadas a la mejora del entorno natural y social.

Las propuestas apoyadas por la entidad abarcan una amplia diversidad de ámbitos relacionados con la protección del medioambiente. Entre ellos se encuentran la gestión forestal sostenible, la educación medioambiental, la gestión y conservación de la flora y la fauna silvestre y de sus hábitats, así como el impulso al desarrollo rural y la dinamización de entornos naturales. Asimismo, se incluyen proyectos vinculados al ahorro energético, el fomento de las energías renovables, la resiliencia e innovación frente a emergencias ambientales, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, contribuyendo a afrontar los principales retos ambientales actuales.

Conscientes de la importancia de apoyar y dar visibilidad a iniciativas que trabajan en esta dirección, Fundación Ibercaja impulsa por segundo año consecutivo esta convocatoria nacional. A través de ella, la entidad respalda propuestas que contribuyen activamente a conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad, apostando por un desarrollo sostenible del planeta. Al mismo tiempo, estos proyectos realizan una labor imprescindible de educación y sensibilización de la población, fomentando una mayor concienciación ciudadana sobre la necesidad de cuidar y respetar el entorno natural.

La sostenibilidad y la protección del medioambiente constituyen un eje transversal en toda la actividad impulsada por Fundación Ibercaja. Este compromiso se enmarca en su objetivo de garantizar un equilibrio responsable entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social, promoviendo iniciativas que refuercen la cohesión territorial y el bienestar de las comunidades.