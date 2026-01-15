Sensibilización para cerca de 3.000 jóvenes

El proyecto Somos Diversidad ha vuelto a llenar las aulas aragonesas de reflexión, juego y aprendizaje compartido a lo largo de 2025. Impulsado por la Fundación Dfa, este programa de sensibilización sobre discapacidad e inclusión hace balance de un año especialmente activo, en el que 2.826 alumnas y alumnos han participado en sus actividades educativas.

En total, 49 centros educativos de Aragón han abierto sus puertas al proyecto, con 119 grupos o aulas que han trabajado la diversidad a través de propuestas dinámicas y participativas. Lejos de limitarse a charlas teóricas, Somos Diversidad invita al alumnado a ponerse en el lugar del otro, cuestionar estereotipos y comprender la importancia de construir entornos accesibles y respetuosos.

A lo largo del curso, 64 grupos han participado en el juego Ciudades accesibles, una actividad cooperativa que permite identificar barreras físicas y sociales de una forma lúdica. Otros 44 grupos han vivido la experiencia En 1ª Persona, que combina una charla cercana con una yincana de sensibilización, mientras que 11 aulas han trabajado con la propuesta Desmontando mitos, centrada en romper prejuicios sobre la discapacidad.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto sigue siendo su presencia en todo el territorio aragonés. Somos Diversidad no solo ha llegado a centros educativos de las capitales de provincia, sino que ha tenido relevancia en el medio rural, visitando centros de Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Torres de Berrellén, Tauste, Mónzón y Albalate del Arzobispo.

El proyecto, financiado por el Gobierno de Aragón a través de la convocatoria del IRPF y el Impuesto de Sociedades, continúa en 2026.