Comienza la programación anual de exposiciones sociales de Fundación Caja Inmaculada

Medio ambiente, cultura, deporte, cooperación al desarrollo o inclusión social son algunos de los temas en las salas de exposiciones del Centro Joaquín Roncal CAI a través de las muestras realizadas por entidades y colectivos que quieren dar a conocer sus proyectos y actividades al público zaragozano.

En el año 2002 el Patronato Municipal de Cultura y Turismo de Andorra, Teruel, (CulTurAndorra) acordó con el Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) la convocatoria de un concurso fotográfico con la denominación de Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. Con las obras premiadas, más una selección de las más destacadas a juicio del jurado, se realiza un catálogo y se organiza una exposición en la localidad, que luego recorre salas de otros lugares para su difusión. El público zaragozano tiene la oportunidad de visitar la XVII edición de esta muestra fotográfica de calidad contrastada en la planta calle del Centro Joaquín Roncal CAI.

La Asociación Nicaragua Libre muestra la realidad de la denominada «desaparición forzada» a través de textos y de fotografías de rostros de nicaragüenses con la exposición Basta ya de desapariciones forzosas; entre las fotografías expuestas figuran tanto nicaragüenses que estuvieron desaparecidos y fueron excarcelados en las primeras semanas de diciembre de 2025, como casos que permanecen sin resolver.

En la tercera planta la Asociación Os Andarines de Aragón da testimonio del XXV Aniversario de la Jorgeada a través de fotografías, vídeos, carteles y camisetas desde la primera edición en el año 2002.

La Jorgeada es una andada que se celebra cada 22 y 23 de abril que recorre los 80 kilómetros que unen Zaragoza y Huesca, (con otros recorridos más cortos) para celebrar el patrón de Aragón, San Jorge. La caminata es una gran fiesta popular de senderismo y convivencia a través de la superación personal y el disfrute del paisaje aragonés, con una fuerte carga simbólica y social; más de 4.000 participantes en las 25 ediciones que recorren la muestra dan testimonio de ello.

Como complemento, y dentro de los actos del 120 Aniversario de la Fundación CAI se ha realizado la exposición conmemorativa Estar Presente que reafirma el compromiso de la entidad con la educación, la cultura y la acción social en Aragón.

Mirando al futuro, la Fundación CAI busca fortalecer su impacto mediante nuevas iniciativas y alianzas estratégicas enfocada en la sostenibilidad y la solidaridad, siendo un actor fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva como lo demuestra la calidad, calidez y variedad de su programación de exposiciones sociales.

Todas las exposiciones pueden visitarse de lunes a sábado (excepto festivos) de 9 a 13,30 y de 17 a 20 horas en el Centro Joaquín Roncal CAI en la calle San Braulio 5-7 de Zaragoza. El acceso es gratuito.