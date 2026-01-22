Un programa de inserción de Fundación DFA suma 155 contratos de personas con discapacidad

El empleo es un elemento fundamental para que las personas con discapacidad puedan avanzar hacia una vida más autónoma, con mayor capacidad de decisión y participación social. Más allá de la estabilidad económica, trabajar refuerza la autoestima, favorece la inclusión y permite desarrollar proyectos vitales.

En este contexto se sitúan los datos del proyecto de inserción laboral que desarrolla la Fundación Dfa en Aragón. Los resultados de 2025 evidencian el impacto directo del empleo en la mejora de la autonomía personal. A lo largo del último año se registraron 155 contrataciones en sectores como la atención telefónica, la limpieza, la industria, la administración, la logística o los servicios sociosanitarios.

La provincia de Zaragoza concentró el mayor volumen de actividad, con 98 contratos formalizados. En Huesca se lograron 27 contrataciones en centros especiales de empleo, empresas ordinarias y administraciones públicas, mientras que Teruel cerró 2025 con 30 contratos.

Estos resultados corresponden al proyecto Dfainserta, impulsado por Dfa dentro del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (Ispedis), financiado por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, en colaboración con el IASS. De carácter bianual, entre 2024 y 2025 contó con la participación de 505 personas en Aragón, que mejoraron su empleabilidad mediante itinerarios personalizados, tutorías y acciones de acompañamiento.

Además, la Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) desarrolló el programa Ispedis dirigido a personas con discapacidad intelectual o mixta, que arrojó en 2025 la firma de 14 contratos laborales. Ambas entidades continúan trabajando en 2026, a través de estos proyectos, con el mismo objetivo, centrado en mejorar la vida de esta parte de la sociedad.