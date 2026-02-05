La humanización de la asistencia psiquiátrica, un objetivo a conseguir

El próximo 19 de febrero, a las 16.30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, tendrán lugar las VII jornadas Salud Mental y Derecho. Darán comienzo con la presentación del Decano de la Facultad de Derecho, Antonio García Gómez. Inaugura las ponencias Julio Banacloche Palau, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, vocal permanente de la Sección Quinta de la Comisión General de Codificación, exponiendo el Presente y futuro de los internamientos no voluntarios a la luz del art. 763 LEC.

A continuación intervendrán José Fernández Iglesias, asesor jurídico del Fórum, con el tema, Algunas respuestas de los Tribunales respecto a la Adopción de Medidas Involuntarias y Alejandro Pérez Esteban, psiquiatra clínico en la Fundación Hospitalaria Zaragoza y forense, que hablará de las Medidas involuntarias en pacientes de salud mental desde una perspectiva clínica.

Estas jornadas se enmarcan en la colaboración que el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental (Fórum) mantiene con el Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Vulnerabilidad Patrimonial y Personal del que son investigadoras principales las profesoras Mª Victoria Mayor y Sofía de Salas.

Además, han sido el marco elegido para presentar el libro Humanización de las medidas involuntarias en pacientes de salud mental tras la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, fruto de un convenio de colaboración, de 19 de marzo de 2025, suscrito por el Fórum y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, con la colaboración del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. La presentación correrá a cargo del presidente del Fórum, Alfonso Cerdán Ibáñez.

Dicha publicación se ha elaborado desde un punto de vista eminentemente práctico, limitándonos a señalar la respuesta legal a la aplicación de las medidas sin entrar en valoraciones médicas ni debates jurídicos y/o doctrinales, ya que su objetivo es facilitar a los profesionales sanitarios el conocimiento del marco jurídico en el que se desarrollan actualmente las medidas involuntarias.

Como metodología de trabajo se ha optado por analizar las diferentes medidas involuntarias en capítulos diferenciados, entre los que destacan: ingresos involuntarios, tratamientos forzosos, tratamiento ambulatorio involuntario, contenciones, y responsabilidad médica, en los que se incluyen enlaces a los que acudir en caso de precisar más información, así como resoluciones judiciales de los últimos años, dictadas por los tribunales en la aplicación de las medidas.

Este texto puede descargar gratuitamente en la web: https://fadesaludmental.es/ Está estructurado para su consulta, empleando un índice activo, de forma que se puede acceder directamente desde el índice al apartado que se pretenda conocer, pulsando en el mismo para mayor comodidad de su uso.