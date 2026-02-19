La cultura aragonesa se hace accesible más allá de Aragón

Hace ya más de cinco años que el departamento de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón se propuso el reto de acercar la cultura aragonesa a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y decidió hacerlo de una manera en la que nadie lo había hecho hasta la fecha, mediante la adaptación a lectura fácil de una de las obras clásicas de la literatura aragonesa.

Así nació la iniciativa para hacer fácil de entender la novela La vida de Pedro Saputo, un proceso que, en estos cinco años, ha logrado implicar a decenas de personas con discapacidad intelectual de todo el territorio aragonés. Pero el proyecto no se limita a la adaptación a lectura fácil de los cuatro volúmenes en los que se dividió la obra original de Braulio Foz, que concluyó el año pasado. De él han surgido ya cómics, audiolibros, exposiciones… Y ¿Quién es más Saputo?, el primer juego de cartas cognitivamente accesible, que acerca la cultura aragonesa en lectura fácil y sin barreras.

Disponible de forma gratuita online y en aplicación móvil, está inspirado en La Vida de Pedro Saputo. Y, ahora, el juego que convierte este clásico de la literatura en una experiencia interactiva donde aprender sobre historia, patrimonio, tradiciones y personajes de Aragón, pero jugando, ha sido premiado.

Cuando, hace un lustro, el departamento de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Aragón se embarcó en esta aventura, sus responsables jamás habrían sospechado que un proyecto tan vinculado a la cultura aragonesa trascendiera más allá de este territorio. Ni mucho menos que los posibles reconocimientos le fueran a llegar desde otras comunidades autónomas, pero así ha sucedido.

La semana pasada, el equipo recibió en Toledo el Árbol de Honor al Talento Artístico en la Gala Inclusivamente. En este certamen, promovido por Plena inclusión y la Fundación Eurocaja Rural, se distinguieron iniciativas que utilizan el arte como herramienta de inclusión y proyectos innovadores para fomentar el empleo de personas con discapacidad.

Entre los premiados estaba el juego ¿Quién es más Saputo?, diseñado bajo criterios de accesibilidad cognitiva y que ha sido validado por los voluntarios y voluntarias con discapacidad intelectual que integran la Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión Aragón y sus entidades, un proyecto colectivo con más de 300 personas implicadas. Para su desarrollo se ha contado con la ayuda de una inteligencia artificial entrenada para tener en cuenta la inclusión de este colectivo.