XXII Muestra de Cine y Derechos Humanos en el Centro Joaquín Roncal CAI

La defensa de los derechos humanos vuelve a ocupar un lugar central en la vida cultural de Zaragoza con la celebración de la XXII Muestra del Ciclo de Cine y Derechos Humanos, organizada por la Fundación CAI en el Centro Joaquín Roncal entre los días 16 y 27 de febrero de 2026. Dos décadas después de su primera edición, la muestra se ha consolidado como una de las citas imprescindibles para quienes entienden el cine como herramienta de reflexión, denuncia y compromiso social.

El ciclo de este año reúne una selección de largometrajes, documentales y cortos que abordan realidades diversas —desde las desigualdades económicas hasta la migración, la violencia de género, la libertad de expresión o los retos del cambio climático— y lo hacen desde miradas plurales que invitan al debate. La programación incluye obras premiadas en festivales internacionales y producciones independientes que encuentran en esta muestra un espacio de visibilidad fundamental.

Uno de los valores añadidos del ciclo es su vocación pedagógica. Tras muchas de las proyecciones, se organizan coloquios y encuentros con directores de las obras presentadas que permiten contextualizar los contenidos, desmontar tópicos y profundizar en las problemáticas que las películas exponen.

A lo largo de sus veintidós ediciones, la muestra ha logrado articular una comunidad fiel que entiende que la cultura, además de entretener, puede abrir caminos hacia una ciudadanía más crítica. El Centro Joaquín Roncal, sede habitual del ciclo, vuelve a configurarse como un punto de encuentro de ciudadanos que reconocen en este espacio un lugar para escuchar voces que a menudo quedan relegadas fuera del foco mediático.

La Fundación CAI reafirma con esta iniciativa su compromiso con la promoción de los derechos humanos y su voluntad de acercar al público contenidos que inviten a la reflexión colectiva. En un momento en el que las desigualdades y los discursos polarizados ganan terreno, la vigencia de un ciclo como este resulta indiscutible: el cine se convierte en un lenguaje capaz de tender puentes, despertar empatía y recordar que detrás de cada conflicto hay personas con historias que merecen ser escuchadas.

Las proyecciones se realizan en el Centro Joaquín Roncal CAI a las seis y media de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo de la sala, toda la programación está disponible en www.fundacioncai.es

La XXII Muestra del Ciclo de Cine y Derechos Humanos no solo proyecta películas; proyecta preguntas, miradas y oportunidades para comprender mejor el mundo que habitamos. Una invitación abierta para redescubrir el poder transformador del cine y para reivindicar la importancia de los derechos fundamentales de todas las personas.