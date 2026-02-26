Un festival por todo lo alto
El salón de actos del Centro Laín Entralgo de Zaragoza volvió a llenarse el pasado sábado de aplausos y emoción con motivo de la celebración del Festival de Ocio, cita imprescindible del Centro de Actividades Socioculturales. La función, con el 50 aniversario de la Fundación Dfa como trasfondo, se transformó en una desenfadada ceremonia de premios con guiños al cine, proyecciones conmemorativas, una cuidada puesta en escena.
42 participantes de los talleres de baile y teatro del Centro de Tiempo Libre y del Centro Cultural y Recreativo prepararon cada detalle con entusiasmo. Sobre el escenario, el protagonismo fue compartido: cada actuación reflejó el trabajo colectivo y la ilusión acumulada durante meses.
«El balance es muy positivo, no solo por la cantidad de personas que nos acompañaron, sino también por la mejora de autonomía y habilidades cognitivas y funcionales que hemos visto de un año en otro en algunos de nuestros usuarios y usuarias», explicaban desde la organización.
Además, 28 personas del equipo de voluntariado desempeñaron un papel esencial, apoyando entre bambalinas, coordinando tiempos y acompañando a quienes actuaban bajo el calor de los focos. Su labor fue reconocida con una de las ovaciones más largas por parte de los familiares, amistades y profesionales de la entidad que llenaron el patio de butacas y acompañaron cada actuación con entusiasmo.
El Festival de Fin de Curso de la Fundación Dfa y Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) es una iniciativa impulsada en colaboración con el Gobierno de Aragón a través del proyecto de promoción del asociacionismo juvenil del Instituto Aragonés de la Juventud.
