La inserción en empresa ordinaria avanza con 23 nuevas contrataciones

El programa Dfaempléate de la Fundación Dfa cerró 2025 con un total de 53 contratos de trabajo formalizados por personas con discapacidad en Aragón, consolidándose como una herramienta eficaz para impulsar la inclusión laboral en el mercado ordinario. De esos 53 contratos, 23 se produjeron en empresas ordinarias, alcanzando el objetivo previsto del 20% de inserciones en este ámbito, mientras que los 30 restantes se firmaron en centros especiales de empleo.

A lo largo del año, el proyecto atendió de manera directa a 114 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o con incapacidad laboral reconocida. El perfil mayoritario respondía al de personas mayores de 45 años, con estudios primarios o básicos en cerca de la mitad de los casos.

El programa, impulsado por la Fundación Dfa a través de su agencia de colocación, tenía como finalidad mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad mediante la adquisición y desarrollo de competencias que faciliten su inserción sociolaboral en la empresa ordinaria. Para ello, se articulaba en torno a tres grandes ejes: el trabajo individualizado con las personas participantes, la sensibilización de entidades públicas y privadas, y la prospección del tejido empresarial.

Cada participante contó con un diagnóstico de empleabilidad y un itinerario personalizado de inserción, acompañado de tutorías individuales, refuerzo en competencias digitales -especialmente entre mayores de 45 años- y apoyo en la búsqueda activa de empleo. Además, el equipo trabajó con 70 empresas e intermedió en 101 ofertas, dentro de un total de 548 ofertas gestionadas.

Un dato significativo es que 21 de los contratos se lograron gracias a la autocandidatura de las propias personas participantes, tras haber reforzado sus herramientas de búsqueda de empleo. Los perfiles más demandados fueron administrativos, personal de limpieza profesional y operarios de taller y mantenimiento.

Desde la agencia de colocación de la Fundación Dfa valoran de forma «muy positiva» los resultados alcanzados. «Detrás de cada contrato hay un proceso de acompañamiento, de refuerzo de la autoestima y de adquisición de competencias. Que 23 contratos se hayan logrado en la empresa ordinaria demuestra que la inclusión es posible cuando se trabaja de forma coordinada con las empresas y se rompen prejuicios», subrayan.

Desde la entidad destacan también el trabajo de sensibilización empresarial y el asesoramiento en materia de bonificaciones, adaptación de puestos y cumplimiento de la cuota legal de reserva, aspectos clave para avanzar hacia una mayor normalización de la contratación de personas con discapacidad.

El proyecto Dfaempléate continúa en 2026 como parte de los Programas de Interés Social en Aragón con cargo a la asignación del IRPF y del Impuesto de Sociedades.