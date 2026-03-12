Comienzo del programa experiencial

La Fundación Dfa ha dado la bienvenida en el Centro de Formación Vadorrey a diez participantes del programa experiencial de empleo y formación Dfa T-Conecta, que ha comenzado con el objetivo de preparar a personas desempleadas para su incorporación profesional en el sector de la atención sociosanitaria.

Este programa, de doce meses de duración, combina formación teórica y experiencia práctica y está diseñado para proporcionar conocimientos y habilidades esenciales que favorezcan su empleabilidad en un sector con alta demanda laboral. Durante los primeros meses, el grupo desarrollará una fase teórica intensiva, que servirá de base para afrontar con éxito la parte práctica que se desarrollará progresivamente en diversos centros y servicios de Fundación Dfa.

Las personas que participan en Dfa T-Conecta son contratadas como alumnas-trabajadoras y acceden a contenidos formativos y vivenciales que les permiten obtener los certificados de profesionalidad necesarios para trabajar tanto en domicilios como en instituciones especializadas de atención a personas dependientes.

El sector de la atención sociosanitaria a personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia sigue siendo uno de los más profesionalizados y con mayores oportunidades de empleo. Programas como Dfa T-Conecta constituyen una vía efectiva para mejorar la formación, la práctica profesional y la empleabilidad de quienes buscan incorporarse o especializarse en este ámbito.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa forma parte del Plan de Formación para el Empleo del Gobierno de Aragón, en la modalidad de formación-empleo a través del Inaem, y está cofinanciada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).