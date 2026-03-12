Empoderamiento y activación para el empleo de mujeres con discapacidad
DFA inicia la décima edición de un programa que incide en la empleabilidad, autonomía personal y detección de situaciones de especial vulnerabilidad
La Fundación Dfa ha iniciado en 2026 en Zaragoza la décima edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica, una iniciativa que se consolida tras una década de trabajo orientado a promover la autonomía, la participación social y la mejora de la empleabilidad de las mujeres con discapacidad.
Esta iniciativa de Cocemfe está impulsada con la colaboración del programa de inclusión sociolaboral Incorpora de la Fundación la Caixa, dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Desde esta iniciativa se ofrece una atención integral y adaptada mediante itinerarios personalizados. Este enfoque permite abordar situaciones complejas, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad desempleadas y en contextos de mayor vulnerabilidad social.
Como balance de la edición desarrollada en 2025, un total de 83 mujeres con discapacidad de Zaragoza participaron en el programa, lo que permitió desplegar una amplia batería de actuaciones orientadas a su empoderamiento personal y a la mejora de su empleabilidad. En total, se dedicaron 276 horas de atención individualizada, se logró la inclusión laboral de 38 participantes y se impartieron 129 horas de sesiones grupales centradas en empoderamiento, desarrollo de habilidades prelaborales y alfabetización digital.
Asimismo, se detectaron 10 casos de mujeres con discapacidad con necesidad alta de atención por motivos de violencia machista, reforzando la coordinación con recursos especializados y evidenciando el papel del programa como espacio de detección temprana, acompañamiento y derivación ante situaciones de especial complejidad social.
Coincidiendo con el inicio de su décima edición, Marta Valencia, secretaria de Organización de cocemfe y presidenta de la Fundación Dfa, destaca la trayectoria y consolidación del programa como una iniciativa estratégica para la entidad: «Estos diez años de trabajo nos han permitido desarrollar un modelo de acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, que responde a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad y contribuye a mejorar su autonomía y su empleabilidad».
Durante 2026, la décima edición del programa se está desarrollando en Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura, gracias al trabajo coordinado entre Cocemfe y su red territorial de entidades.
Las mujeres con discapacidad interesadas en participar en el Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico igualdad.zaragoza@cocemfe.es y el teléfono 647 596 429.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga