La Fundación Dfa ha iniciado en 2026 en Zaragoza la décima edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica, una iniciativa que se consolida tras una década de trabajo orientado a promover la autonomía, la participación social y la mejora de la empleabilidad de las mujeres con discapacidad.

Esta iniciativa de Cocemfe está impulsada con la colaboración del programa de inclusión sociolaboral Incorpora de la Fundación la Caixa, dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Desde esta iniciativa se ofrece una atención integral y adaptada mediante itinerarios personalizados. Este enfoque permite abordar situaciones complejas, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad desempleadas y en contextos de mayor vulnerabilidad social.

Como balance de la edición desarrollada en 2025, un total de 83 mujeres con discapacidad de Zaragoza participaron en el programa, lo que permitió desplegar una amplia batería de actuaciones orientadas a su empoderamiento personal y a la mejora de su empleabilidad. En total, se dedicaron 276 horas de atención individualizada, se logró la inclusión laboral de 38 participantes y se impartieron 129 horas de sesiones grupales centradas en empoderamiento, desarrollo de habilidades prelaborales y alfabetización digital.

Asimismo, se detectaron 10 casos de mujeres con discapacidad con necesidad alta de atención por motivos de violencia machista, reforzando la coordinación con recursos especializados y evidenciando el papel del programa como espacio de detección temprana, acompañamiento y derivación ante situaciones de especial complejidad social.

Coincidiendo con el inicio de su décima edición, Marta Valencia, secretaria de Organización de cocemfe y presidenta de la Fundación Dfa, destaca la trayectoria y consolidación del programa como una iniciativa estratégica para la entidad: «Estos diez años de trabajo nos han permitido desarrollar un modelo de acompañamiento integral y sostenido en el tiempo, que responde a las necesidades reales de las mujeres con discapacidad y contribuye a mejorar su autonomía y su empleabilidad».

Durante 2026, la décima edición del programa se está desarrollando en Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura, gracias al trabajo coordinado entre Cocemfe y su red territorial de entidades.

Las mujeres con discapacidad interesadas en participar en el Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico igualdad.zaragoza@cocemfe.es y el teléfono 647 596 429.